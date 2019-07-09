Военная колонна из почти 60 единиц спецтехники прибыла в Тулун

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Военная колонна из почти 60 единиц специальной тяжелой и автомобильной техники прибыла в Тулун для восстановления дорог к домам и районам в зоне паводка, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Военная колонна из почти 60 единиц специальной тяжелой и автомобильной техники прибыла в зону чрезвычайной ситуации в Иркутской области - город Тулун. В составе колонны экскаваторы, самосвалы, бульдозера, автогрейдеры, катки, автокраны, а также техника обеспечения", - говорится в сообщении.
Сообщается, что техника механизированного батальона железнодорожного соединения совершила марш более 1 тысячи километров. Подразделения батальона будут восстанавливать подъездные дороги к жилым домам и районам, оказавшимся в зоне паводка, а также примут участие в восстановлении и наращивании берегового защитного вала.
Ранее заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков принял решение усилить группировку ВС РФ, работающую над ликвидацией последствий наводнения в Иркутской области.
В Иркутской области, где из-за паводка в шести районах введен режим ЧС, в зону подтопления попали 110 населенных пунктов. Пострадали от стихии более 37 тысяч человек, погибли 24 человека, пропавшими без вести числятся девять человек. В зону бедствия в Иркутской области направлены около тысячи военнослужащих, из них более 600 из Центрального военного округа, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8.