В Донбассе сгорело поле из-за обстрела со стороны ВСУ, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики из артиллерии крупного калибра, в результате обстрела сгорело десять гектаров пшеницы, заявил во вторник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 11.45 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Гнутово по направлению Веденского с применением артиллерии калибром 152 миллиметра. В результате обстрела сгорело поле, засеянное пшеницей, площадь которого равна 10 гектарам", - сказал представитель ведомства.