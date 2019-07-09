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РИА Новости

В Донбассе сгорело поле из-за обстрела со стороны ВСУ, заявили в ДНР

Вчера, 21:03
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики из артиллерии крупного калибра, в результате обстрела сгорело десять гектаров пшеницы, заявил во вторник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 11.45 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Гнутово по направлению Веденского с применением артиллерии калибром 152 миллиметра. В результате обстрела сгорело поле, засеянное пшеницей, площадь которого равна 10 гектарам", - сказал представитель ведомства.
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
8 июля, 14:17
Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе
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