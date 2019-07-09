Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции

Акция против телеканала "Рустави-2" в Тбилиси

Акция против телеканала "Рустави-2" в Тбилиси

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Заявление президента Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею о санкциях против Грузии, приветствовали и в Тбилиси, и в Москве. Вместе с тем грузинские и российские политики оценили этот шаг немного по-разному. В Грузии решение Путина сочли единственно верным, в то время как в России его назвали "шансом образумиться" для Тбилиси. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

"Единственно верное решение"

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе позитивно оценил решение Путина не вводить санкции против Тбилиси.

"Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно", — заявил глава правительства журналистам.

Положительно восприняли позицию российского лидера и в грузинском МИД. Там подчеркнули, что "провокационные заявления", которые вызвали эскалацию и ухудшение ситуации, были "категорически неприемлемыми".

"Решение российского президента, это, безусловно, единственно верное решение, которое остается лишь приветствовать", — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в интервью телекомпании "Имеди".

Глава ведомства призвал не поддаваться на провокации деструктивных сил, которые нацелены на дестабилизацию страны.

"У Грузии еще осталась перспектива"

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила о своей уверенности в том, что Путин не поддержит санкции против Тбилиси.

"Сегодня, когда вся страна с тревогой наблюдала за курсом лари, прогнозы специалистов на средне- и долгосрочный период были тяжелыми, после данного решения российского руководства у Грузии осталась перспектива более-менее сохранить экономическую стабильность", — написала она в фейсбуке

Бурджанадзе подчеркнула, что применит "все свои возможности" для скорейшего урегулирования кризиса между двумя странами.

"Гуманное решение"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение Путина взвешенным и гуманным.

По ее словам, это поможет сохранить "гуманитарный коридор" между двумя странами.

"Главное в этом решении — это то, что не пострадали люди", — приводит сайт омбудсмена слова Москальковой.

"Шанс образумиться"

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что позиция президента дает властям Грузии "шанс образумиться".

"Если они понимают, что отношения с соседом нужно строить на принципах уважения, добрососедства, равенства, невмешательства в суверенные дела других государств, они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина", — сказал председатель нижней палаты парламента.

Кризис в отношениях

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.

В воскресенье телеведущий грузинского канала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.

Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также все политическое руководство страны.

В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой. Госдума предложила ввести ограничительные меры против Грузии.

Комментируя эту инициативу, Путин заявил, что выступает против санкций "из уважения к грузинскому народу".

Он также не поддержал инициативу возбудить уголовное дело против Габунии, экстрадировать его в Россию и судить.