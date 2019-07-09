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РИА Новости

Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции

Вчера, 21:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция против телеканала "Рустави-2" в Тбилиси
Акция против телеканала Рустави-2 в Тбилиси
© РИА Новости / Стрингер
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Акция против телеканала "Рустави-2" в Тбилиси
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Заявление президента Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею о санкциях против Грузии, приветствовали и в Тбилиси, и в Москве. Вместе с тем грузинские и российские политики оценили этот шаг немного по-разному. В Грузии решение Путина сочли единственно верным, в то время как в России его назвали "шансом образумиться" для Тбилиси. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Микрофон телекомпании Рустави-2
8 июля, 12:03
"Свобода выражения"? Грузинское телевидение пробивает дноВедущий грузинского телеканала "Рустави 2" весьма нелепо опозорил компанию, выругавшись в адрес президента РФ. Не оценил этот эпатаж даже Михаил Саакашвили.

"Единственно верное решение"

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе позитивно оценил решение Путина не вводить санкции против Тбилиси.
"Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно", — заявил глава правительства журналистам.
Положительно восприняли позицию российского лидера и в грузинском МИД. Там подчеркнули, что "провокационные заявления", которые вызвали эскалацию и ухудшение ситуации, были "категорически неприемлемыми".

"Решение российского президента, это, безусловно, единственно верное решение, которое остается лишь приветствовать", — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в интервью телекомпании "Имеди".

Глава ведомства призвал не поддаваться на провокации деструктивных сил, которые нацелены на дестабилизацию страны.

"У Грузии еще осталась перспектива"

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила о своей уверенности в том, что Путин не поддержит санкции против Тбилиси.
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"Сегодня, когда вся страна с тревогой наблюдала за курсом лари, прогнозы специалистов на средне- и долгосрочный период были тяжелыми, после данного решения российского руководства у Грузии осталась перспектива более-менее сохранить экономическую стабильность", — написала она в фейсбуке.
Бурджанадзе подчеркнула, что применит "все свои возможности" для скорейшего урегулирования кризиса между двумя странами.

"Гуманное решение"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение Путина взвешенным и гуманным.
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По ее словам, это поможет сохранить "гуманитарный коридор" между двумя странами.
"Главное в этом решении — это то, что не пострадали люди", — приводит сайт омбудсмена слова Москальковой.

"Шанс образумиться"

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что позиция президента дает властям Грузии "шанс образумиться".
"Если они понимают, что отношения с соседом нужно строить на принципах уважения, добрососедства, равенства, невмешательства в суверенные дела других государств, они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина", — сказал председатель нижней палаты парламента.
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Кризис в отношениях

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.
В воскресенье телеведущий грузинского канала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.
Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также все политическое руководство страны.
В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой. Госдума предложила ввести ограничительные меры против Грузии.
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Комментируя эту инициативу, Путин заявил, что выступает против санкций "из уважения к грузинскому народу".
Он также не поддержал инициативу возбудить уголовное дело против Габунии, экстрадировать его в Россию и судить.
"Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше", — сказал российский лидер.
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Татьяна МоскальковаГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Путин за себя сказал. А много народу думает иначе! Хамов надо учить и прощать хамство в отношении народа, это потакать хамству!
9 июля, 21:23
6.67STRELOK .
10901106
В который раз утремся, улыбнемся, и весело, еще с большим энтузиазмом пойдем к"намеченной цели".
9 июля, 21:12
Козьма Прутков
73030026
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