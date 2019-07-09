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РИА Новости

Суд оставил в СИЗО французского топ-менеджера Baring Vostok

Вчера, 20:53
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФилипп Дельпаль
Филипп Дельпаль
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник продлил до середины октября заключение под стражей топ-менеджера Baring Vostok француза Филиппа Дельпала, обвиняемого в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить", - постановила судья.
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы. 9 июля 2019
Вчера, 18:08
Дельпалю из Baring Vostok ради домашнего ареста купили квартиру в Москве
Утром в этот же день суд продлил срок содержания под стражей гендиректору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову, а накануне суд - срок домашнего ареста основателю Baring Vostok Майклу Калви и экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву.
Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
Помимо американца и француза, по делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль на заседании Басманного суда города Москвы
3 июля, 15:03
Титов не получил ответа на просьбу выпустить Дельпаля из СИЗО
Заседание началось с задержкой на 3,5 часа. Все это время обвиняемый Дельпаль знакомился с материалами уголовного дела в присутствии переводчика и адвокатов. Сторона защиты просила заменить переводчика, но судья, задав уточняющий вопрос новому кандидату об участии ранее в рассмотрении уголовных дел, отказала в удовлетворении ходатайства.
Дельпаль в очередной раз заявил, что не одобрял сделку о погашении кредита акциями. Также он сказал, что ему непонятно, почему Калви отпустили под домашний арест, а его - нет, несмотря на то что у него есть в собственности квартира. "Я прошу избрать в отношении меня альтернативную меру пресечения, такую же, как в отношении Калви", - сказал Дельпаль.
Около месяца назад президента Владимира Путина спросили в ходе ПМЭФ-2019, почему главу Baring Vostok американца Майкла Калви выпустили из СИЗО, а Дельпаля - нет. Глава государства ответил, что "это связано еще и с тем…, что у одних (Калви - ред.) есть дом в Москве, а у других (Дельпаль - ред.) нет".
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
8 июля, 19:20
В Baring Vostok прокомментировали продление домашнего ареста Майкла Калви
В начале заседания сторона защиты ходатайствовала о приобщении документов о собственности на квартиру от 5 июля. Согласно данным ЕГРН, квартира находится в престижном районе Москвы - Хамовниках - в Денежном переулке, общая площадь - 51,5 метра. Данную информацию РИА Новости подтвердила адвокат Варвара Кнутова.
Сторона защиты ходатайствовала о вызове сотрудника ФСБ Бобровицкого, который составил справку о том, что Дельпаль может скрыться от следствия. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на залог в размере 5 миллионов рублей.
"Мы просим изменить меру пресечения на залог, в качестве залога предлагаем 5 миллионов рублей и квартиру в Денежном переулке в районе "Хамовники" площадью 51,5 метра", - заявила адвокат.
Следователь настаивал на продлении меры пресечения.
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Дело Bаring VostokСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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