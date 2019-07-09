В Иране трое военнослужащих КСИР погибли в результате нападения боевиков

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Трое военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погибли, один получил ранения в результате нападения боевиков в провинции Западный Азербайджан на западе Ирана, передает агентство Mehr.
Как сообщает агентство, нападение произошло в иранском городе Пираншахр.
Отмечается, что боевики открыли огонь по транспортному средству военнослужащих КСИР, в результате чего трое из них погибли и один пострадал.
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