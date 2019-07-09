Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T20:48Z
https://ria.ru/20190709/1556364929.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Иране трое военнослужащих КСИР погибли в результате нападения боевиков

Вчера, 20:48
617
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Трое военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погибли, один получил ранения в результате нападения боевиков в провинции Западный Азербайджан на западе Ирана, передает агентство Mehr.
Как сообщает агентство, нападение произошло в иранском городе Пираншахр.
Отмечается, что боевики открыли огонь по транспортному средству военнослужащих КСИР, в результате чего трое из них погибли и один пострадал.
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране
2 февраля, 09:10
На юго-востоке Ирана террористы атаковали штаб КСИР
000140
Обсудить 0
ИранВ мире
Рекомендуем
Ситуация в Сирии
В провинции Хама в результате обстрела террористов погибли три человека
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Лента
новостей
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
СМИ: боевики ИГ* напали на нефтяное месторождение на юго-западе Ливии
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области. 5 июля 2019
В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 450 человек
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Арабская коалиция перехватила и уничтожила беспилотник, запущенный хуситами
Пляж одного из курортов Антальи
Турция ожидает около 250 тысяч полицейских из России
Боевики обстреляли шесть населенных пунктов в двух сирийских провинциях
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Самолеты авиакомпаний EasyJet и KLM после столкновения в аэропорту Амстердама. 9 июля 2019
В амстердамском аэропорту столкнулись два самолета
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния