Лавров встретился с председателем ОБСЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время неформальной встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время неформальной встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В словацком городе Штрбске Плесо на полях неформального СМИД ОБСЕ состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, сообщил МИД РФ.

"Стороны обсудили актуальные вопросы текущей повестки дня ОБСЕ и ряд аспектов двусторонних отношений, в том числе развитие политического диалога между странами, сотрудничество в торгово-экономической и военно-технической сферах", - сообщило министерство.