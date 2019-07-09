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РИА Новости

Лавров встретился с председателем ОБСЕ

Вчера, 20:46
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время неформальной встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время неформальной встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время неформальной встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В словацком городе Штрбске Плесо на полях неформального СМИД ОБСЕ состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, сообщил МИД РФ.
"Стороны обсудили актуальные вопросы текущей повестки дня ОБСЕ и ряд аспектов двусторонних отношений, в том числе развитие политического диалога между странами, сотрудничество в торгово-экономической и военно-технической сферах", - сообщило министерство.
Кроме того, была обсуждена подготовка очередного заседания российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, проведение которого намечено на октябрь 2019 года в Сочи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ в словацких Высоких Татрах. 9 июля 2019
Вчера, 14:39
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