Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T20:40Z
https://ria.ru/20190709/1556364772.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151438/25/1514382578_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f830b1437228b539ac94a905dbf2a341.jpg
РИА Новости
Медиавойны

В посольстве России оценили недопуск RT и Sputnik на конференцию по СМИ

Вчера, 20:40
472
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Решение МИД Великобритании о недопуске RT и Sputnik на открывающуюся в среду в Лондоне конференцию по свободе СМИ является цензурой и вмешательством в деятельность прессы, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Соединенном Королевстве.
"Данное решение выглядит особенно вопиющим в условиях, когда RT и Sputnik работают в Великобритании на законных основаниях, находясь под контролем соответствующих регулирующих органов… Когда же при наличии действующей лицензии решение о допуске или недопуске того или иного СМИ на то или иное мероприятие (и тем более на конференцию именно по свободе СМИ) принимается чиновниками исходя из их политических представлений о "дезинформации", это нельзя назвать иначе как цензурой и грубым вмешательством исполнительной власти в деятельность прессы", - сказал он журналистам.
Здание Министерства иностранных дел России
Вчера, 17:19
МИД требует от Лондона назвать основания для отказа в допуске RT и Sputnik
По словам дипломата, заявления британского МИД о том, что RT и Sputnik не получили аккредитацию на конференцию из-за "активной роли в распространении дезинформации", подтверждают вывод посольства - это решение является политическим.
"Власти Великобритании публично предъявили нашим новостным ресурсам тяжелые обвинения. Российская сторона потребовала от официального Лондона в течение суток представить конкретные факты, на основании которых они прозвучали. В противном случае само это обвинение станет ярким примером дезинформации, сопряженной в данном случае с клеветой и очернением деловой репутации российских СМИ. Кстати, выходит, дезинформацией была и первоначальная ссылка МИД на то, что для RT на конференции "не осталось свободных мест", - сказал дипломат, отметив, что российской стороне было бы интересно услышать мнение относительно сложившейся ситуации и от спецпосланника британского МИД по свободе СМИ Амаль Клуни.
Стенд телеканала RT
Вчера, 14:33
Форум свободной прессы без прессы. Почему RT и Sputnik не пустили в ЛондонНа форум свободной прессы в Британию не пустили RT и Sputnik. Причина проста – они не нравятся Лондону. А вот собственные таблоиды, которые публикуют фейки, вполне по душе.
На прошлой неделе стало известно, что британские власти отказали в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ телеканалу RT и агентству Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник потребовала от Лондона за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых было отказано в аккредитации RT и Sputnik. Она отметила, что организаторы конференции "продемонстрировали свои истинные намерения и отношение к свободе слова, превратив мероприятие в инструмент для реализации конъюнктурных политических задач". Москва полагает, что "другие страны и ответственные журналисты сделают соответствующие выводы", и надеется, что "правозащитные НПО и профильные международные структуры не постесняются выразить свою позицию".
1221000
Обсудить 0
МедиавойныМедиавойныSputnikRussia Today (телекомпания)Посольство России в ВеликобританииВеликобританияРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время неформальной встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Лавров встретился с председателем ОБСЕ
РИА
Новости
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
Медведчук назвал предложение Зеленского о встрече с Путиным популизмом
В ДНР задержали подозреваемого в "минировании" здания в центре Донецка
Пляж одного из курортов Антальи
Турция ожидает около 250 тысяч полицейских из России
Лента
новостей
Акция против телеканала Рустави-2 в Тбилиси
Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции
В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами "Азова", заявили в ЛНР
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot
У США нет защиты от межконтинентальных ракет, считает американский эксперт
Петр Порошенко
Порошенко раскритиковал решение Зеленского не проводить военный парад
Грузинское вино Киндзмараули на полках магазина
Эксперты оценили возможность замены вина из Грузии российской продукцией
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Небензя рассказал, что мешало подавлению террористов в Сирии
Госдеп высказался по поводу переговоров между Мадуро и оппозицией Венесуэлы
Офис телеканала RT в Москве
Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии поддержал решение Путина не вводить меры против Тбилиси
Народный депутат Украины Наталья Королевская на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутат Рады назвала срыв телемоста с Россией политическим террором
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния