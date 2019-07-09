В посольстве России оценили недопуск RT и Sputnik на конференцию по СМИ

ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Решение МИД Великобритании о недопуске RT и Sputnik на открывающуюся в среду в Лондоне конференцию по свободе СМИ является цензурой и вмешательством в деятельность прессы, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Соединенном Королевстве.

"Данное решение выглядит особенно вопиющим в условиях, когда RT и Sputnik работают в Великобритании на законных основаниях, находясь под контролем соответствующих регулирующих органов… Когда же при наличии действующей лицензии решение о допуске или недопуске того или иного СМИ на то или иное мероприятие (и тем более на конференцию именно по свободе СМИ) принимается чиновниками исходя из их политических представлений о "дезинформации", это нельзя назвать иначе как цензурой и грубым вмешательством исполнительной власти в деятельность прессы", - сказал он журналистам.

По словам дипломата, заявления британского МИД о том, что RT и Sputnik не получили аккредитацию на конференцию из-за "активной роли в распространении дезинформации", подтверждают вывод посольства - это решение является политическим.

"Власти Великобритании публично предъявили нашим новостным ресурсам тяжелые обвинения. Российская сторона потребовала от официального Лондона в течение суток представить конкретные факты, на основании которых они прозвучали. В противном случае само это обвинение станет ярким примером дезинформации, сопряженной в данном случае с клеветой и очернением деловой репутации российских СМИ. Кстати, выходит, дезинформацией была и первоначальная ссылка МИД на то, что для RT на конференции "не осталось свободных мест", - сказал дипломат, отметив, что российской стороне было бы интересно услышать мнение относительно сложившейся ситуации и от спецпосланника британского МИД по свободе СМИ Амаль Клуни.