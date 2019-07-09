Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заместитель начальника отдела Ростехнадора Олег Хромушкин арестован по обвинению в получении взятки в Москве, его предполагаемых сообщников задержали с поличным в Уфе, сообщается на сайте СК РФ.

Следствие установило, что в 2016 и 2017 годах нефтедобывающая компания пыталась согласовать в Ростехнадзоре планы развития горных работ. Ей было отказано из-за нарушений в документах. Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.

В ведомстве считают, что Хромушкин предложил представителю нефтедобывающей компании для согласования планов развития горных работ заключить с указанной проектной организацией договор на составление планов. Представитель компании согласился и заключил договор на сумму более 55 миллионов рублей.

Посредники для обналичивания перечислили 55 миллионов рублей на счета иных организаций, но полностью вывести деньги не удалось, на часть обналиченных они купили и передали сотруднику Ростехнадзора Mercedes и 1 миллион рублей. Из-за этого представитель нефтедобывающей компании должен был заключить новый договор и перечислить по нему еще 25 миллионов рублей, на это требование последний согласился, но затем обратился в органы ФСБ с заявлением, добавили в СК.

Отмечается, что в отношении Хромушкина, а также директора и фактического руководителя проектной организации возбуждены уголовные дела.

"В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "получение должностным лицом взятки в особо крупном размере", "покушение на посредничество в получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

При передаче "доказательств" перевода 25 миллионов рублей на счет организации посредников они были задержаны с поличным в Уфе сотрудниками ФСБ РФ. Далее при получении взятки в Москве в виде муляжа в размере 23,5 миллиона рублей был задержан Хромушкин. В ходе обысков следователи обнаружили доказательства получения им взятки.