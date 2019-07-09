Премьер Грузии поддержал решение Путина не вводить меры против Тбилиси

ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что приветствует решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси, считает, что барьеров между народами быть не должно.

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Однако Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.