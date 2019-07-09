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РИА Новости

Акимов рассказал, когда в России планируют ввести электронные паспорта

Вчера, 20:01
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года, однако окончательно этот срок пока не утвержден, поскольку идет обсуждение, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.
"Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы (к электронному паспорту - ред.), но это срок, который обсуждается, решение по нему пока не принято. Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться, прежде всего, на желание людей", - сказал Акимов в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Он также отметил, что уже согласована с силовыми ведомствами модель будущего документа. "То, что мы будем предлагать руководству в отношении дизайна, записей, форм-фактора, у нас есть уверенность и согласованная с МВД, Федеральной службой безопасности и другими нашими структурами есть согласованная модель", - сказал вице-премьер.
"Что касается паспорта – это просто ваш идентификатор в цифровом мире. Это очень похоже на кредитку, на банковскую карту. Это пластик с чипом, если говорить про форм-фактор. И самая базовая информация содержится на этом чипе. Я думаю, что идеальная модель – это приложение на телефоне… и привязанная к нему карта с пластиком - вот это и будет модель нового паспорта", - сказал Акимов.
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По его словам, в новом документе будет содержаться базовая информация о гражданине (например, ФИО, регистрация по месту жительства), а также водительское удостоверение, СНИЛС и ряд других. Биометрические данные для электронного паспорта пока необязательны, но если гражданин захочет их предоставить, ему будет дана такая возможность.
Акимов заверил, что новый документ будет безопасен, его будет практически невозможно подделать, но при этом он даст множество преимуществ. "Огромное количество преимуществ, которое просто несопоставимо с жизнью в бумажном мире. Это, например, мгновенное заполнение любых полей при заходе в любое государственное учреждение, потому что NFC-технологии, технологии бесконтактного считывания, будет работать и здесь… подача заявлений, регистрация в поликлинике, авиакассы, вход в поезд – где угодно это мгновенная идентификация", - сказал чиновник.
Он добавил, что в случае потери документа, его будет проще восстановить, чем бумажный паспорт. "В случае утраты - это быстрое восстановление, самое главное – мгновенная компрометация прежнего документа", - сказал Акимов.
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Максим АкимовРоссияОбщество
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