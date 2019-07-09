ФСБ завершила расследование дела украинских моряков

Зеленский требует, Климкин игнорирует. Как Киев освобождает своих моряков Удобной разменной монетой стали для Киева участники провокации в Керченском проливе. Можно на весь мир кричать об освобождении моряков из российского СИЗО и при этом ничего для них не делать. А зачем?