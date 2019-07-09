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РИА Новости

ФСБ завершила расследование дела украинских моряков

Вчера, 19:56
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские моряки в Лефортовском суде Москвы
Задержанные украинские моряки в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Задержанные украинские моряки в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ФСБ завершила расследование дела украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости адвокат Николай Полозов.
"Активная стадия расследования завершена, всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы)", - сказал адвокат.
По его словам, скоро суд рассмотрит ходатайство о продлении им сроков ареста, а затем участники процесса перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела. "Дело насчитывает 20 томов, но с учетом количества обвиняемых и их защитников ознакомление займет минимум три месяца", - считает адвокат.
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Украинские моряки в Лефортовском суде Москвы
27 июня, 20:18
Зеленский требует, Климкин игнорирует. Как Киев освобождает своих моряковУдобной разменной монетой стали для Киева участники провокации в Керченском проливе. Можно на весь мир кричать об освобождении моряков из российского СИЗО и при этом ничего для них не делать. А зачем?
201626213
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныРоссияУкраинаПроисшествия
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