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РИА Новости

На Украине выплатят премии военным вместо парада на День независимости

Вчера, 19:53
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоенные во время репетиции парада в Киеве
Военные во время репетиции парада в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деньги на проведение военного парада в на День независимости будут направлены на премии военным.
"Обычно 24 августа у нас приходит военный парад. Такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение, выделить 300 миллионов гривен (11,7 миллиона долларов) на премии всем нашим военным", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook во вторник.
При этом он подчеркнул, что "чествовать наших героев мы будем, праздновать День зависимости тоже будем, но будет новый формат".
Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года в условиях острого общественно-политического и экономического кризиса в СССР. Создание нового государства было оформлено на всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре 1991 года, где 90,3% украинцев поддержали акт провозглашения независимости.
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