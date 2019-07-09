На Украине выплатят премии военным вместо парада на День независимости

Военные во время репетиции парада в Киеве

КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деньги на проведение военного парада в на День независимости будут направлены на премии военным.

"Обычно 24 августа у нас приходит военный парад. Такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение, выделить 300 миллионов гривен (11,7 миллиона долларов) на премии всем нашим военным", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook во вторник.

При этом он подчеркнул, что "чествовать наших героев мы будем, праздновать День зависимости тоже будем, но будет новый формат".