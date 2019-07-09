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РИА Новости

Новый министр финансов Греции обещает уменьшить налоговое бремя граждан

Вчера, 19:53
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© AP Photo / Petros Giannakouris,Фондовая биржа в Афинах, Греция
Фондовая биржа в Афинах, Греция
© AP Photo / Petros Giannakouris,
АФИНЫ, 9 июл - РИА Новости. Новый министр финансов Греции Христос Стаикурас пообещал уменьшить налоговое бремя греков и заявил, что правительство намерено исправить ошибки и упущения предшественников.
На церемонии передачи дел в Минфине Стаикурас заявил, что в экономике много нерешенных проблем.
Покидающий пост министра Эвклид Цакалотос сказал, что нынешний период в экономике не такой сложный, как в 2015 году, когда он возглавил министерство, и уходящая команда оставляет важный вклад, в том числе уменьшение госдолга.
"Наши финансовые потребности уменьшились на 10% на ближайшие годы, это дает нам и вам возможность дышать, чтобы страна могла идти вперед и развиваться. Мы оставляем вам "подушку безопасности". Всегда есть черные облака в Европе, так что это полезный инструмент, который можно каким-то образом использовать. Мы оставляем вам растущую экономику. Рост производства, экспорта", - сказал Цакалотос.
"Мы все это сделали в очень сложных и неблагоприятных условиях соотношения сил в Европе и Греции", - добавил он.
По его словам, СИРИЗА начинала с 3% поддержки, и результат 31,5% на досрочных выборах стал достижением партии, и она вернется к власти.
"Мы обещали греческому народу, что мы вернемся сильнее, мудрее, с еще лучшей программой, которая может понравиться народу и среднему классу", - сказал Цакалотос.
Новый министр финансов заявил, что в экономике много проблем и предстоит исправить много ошибок.
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"Хотя экономика совершает низкий полет, хотя нерешенных проблем много и они большие, есть и бомбы с зажженным фитилем, я не буду перечеркивать работу моих предшественников. Я не буду говорить о том, что мы получаем "выжженную землю", такой подход должен быть подвергнут остракизму в общественной жизни. Это не приносит пользу стране, это не приносит пользу гражданам. Мы сохраним то, что было положительным в предыдущие годы, и будем строить на этом. Но мы будем исправлять ошибки и исправлять упущения, стремясь к максимально возможному политическому, социальному и парламентскому сближению и консенсусу", - сказал Стаикурас.
Он сказал, что правительство будет по достоинству использовать богатые человеческие ресурсы министерства и призвал всех сотрудников быть выше идеологических пристрастий и партийных предпочтений и сделать все возможное, чтобы содействовать укреплению достоинства и авторитета страны на европейской и мировой арене.
"С нашей стратегией и политикой мы будем стремиться уменьшить неопределенность, снизить риски, привлечь инвестиции, создать много хороших и качественных рабочих мест. Наша главная цель - создать условия для высокого и устойчивого роста при здоровом, государственном финансировании и стабильном банковском секторе. Мы перейдем к снижению налогового бремени для домашних хозяйств и предприятий. Мы будем продвигать производство, повышать производительность, конкурентоспособность, качество и экстраверсию экономики", - сказал Стаикурас.
Повышение налогов по требованию кредиторов стало одной из главных причин поражения Коалиции радикальных левых СИРИЗА на досрочных парламентских выборах 7 июля. По их итогам к власти пришла консервативная партия "Новая демократия", получившая 158 мест в 300-местном парламенте.
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