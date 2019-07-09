Новый министр финансов Греции обещает уменьшить налоговое бремя граждан

АФИНЫ, 9 июл - РИА Новости. Новый министр финансов Греции Христос Стаикурас пообещал уменьшить налоговое бремя греков и заявил, что правительство намерено исправить ошибки и упущения предшественников.

На церемонии передачи дел в Минфине Стаикурас заявил, что в экономике много нерешенных проблем.

Покидающий пост министра Эвклид Цакалотос сказал, что нынешний период в экономике не такой сложный, как в 2015 году, когда он возглавил министерство, и уходящая команда оставляет важный вклад, в том числе уменьшение госдолга.

"Наши финансовые потребности уменьшились на 10% на ближайшие годы, это дает нам и вам возможность дышать, чтобы страна могла идти вперед и развиваться. Мы оставляем вам "подушку безопасности". Всегда есть черные облака в Европе, так что это полезный инструмент, который можно каким-то образом использовать. Мы оставляем вам растущую экономику. Рост производства, экспорта", - сказал Цакалотос.

"Мы все это сделали в очень сложных и неблагоприятных условиях соотношения сил в Европе и Греции", - добавил он.

По его словам, СИРИЗА начинала с 3% поддержки, и результат 31,5% на досрочных выборах стал достижением партии, и она вернется к власти.

"Мы обещали греческому народу, что мы вернемся сильнее, мудрее, с еще лучшей программой, которая может понравиться народу и среднему классу", - сказал Цакалотос.

Новый министр финансов заявил, что в экономике много проблем и предстоит исправить много ошибок.

"Хотя экономика совершает низкий полет, хотя нерешенных проблем много и они большие, есть и бомбы с зажженным фитилем, я не буду перечеркивать работу моих предшественников. Я не буду говорить о том, что мы получаем "выжженную землю", такой подход должен быть подвергнут остракизму в общественной жизни. Это не приносит пользу стране, это не приносит пользу гражданам. Мы сохраним то, что было положительным в предыдущие годы, и будем строить на этом. Но мы будем исправлять ошибки и исправлять упущения, стремясь к максимально возможному политическому, социальному и парламентскому сближению и консенсусу", - сказал Стаикурас.

Он сказал, что правительство будет по достоинству использовать богатые человеческие ресурсы министерства и призвал всех сотрудников быть выше идеологических пристрастий и партийных предпочтений и сделать все возможное, чтобы содействовать укреплению достоинства и авторитета страны на европейской и мировой арене.

"С нашей стратегией и политикой мы будем стремиться уменьшить неопределенность, снизить риски, привлечь инвестиции, создать много хороших и качественных рабочих мест. Наша главная цель - создать условия для высокого и устойчивого роста при здоровом, государственном финансировании и стабильном банковском секторе. Мы перейдем к снижению налогового бремени для домашних хозяйств и предприятий. Мы будем продвигать производство, повышать производительность, конкурентоспособность, качество и экстраверсию экономики", - сказал Стаикурас.