EASA сообщила о риске появления трещин на крыльях Airbus A380

"Сообщалось о случаях нахождения трещин на поврежденных зонах заднего лонжерона крыла на находящихся в эксплуатации самолетах A380", - сообщается в релизе. Агентство отметило, что риску подвержены 25 самолетов A380, произведенные в 2004-2006 годах. Крылья этих самолетов должны быть проверены на предмет наличия там трещин, так как это может нарушить структурную целостность крыла, отмечается в релизе. В случае обнаружения повреждений EASA просит авиакомпании обратиться к Airbus за инструкциями по починке.