Оркестр сухопутных сил самообороны Японии примет участие в "Спасской башне"

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии в 2019 году впервые примет участие в фестивале "Спасская башня", сказал посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

"Дорогие гости, я хочу вам сообщить приятную новость. Этим летом центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии впервые примет участие в международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в России", - сказал дипломат на приеме в честь 65-летия со дня основания сил самообороны Японии.

В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.