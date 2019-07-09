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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Оркестр сухопутных сил самообороны Японии примет участие в "Спасской башне"

Вчера, 19:52
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© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Оркестр Сухопутных войск Сил самообороны Японии выступит на "Спасской башне" в Москве
Оркестр Сухопутных войск Сил самообороны Японии выступит на Спасской башне в Москве
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии в 2019 году впервые примет участие в фестивале "Спасская башня", сказал посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.
"Дорогие гости, я хочу вам сообщить приятную новость. Этим летом центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии впервые примет участие в международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в России", - сказал дипломат на приеме в честь 65-летия со дня основания сил самообороны Японии.
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В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
Посол Японии также отметил, что Япония полна решимости внести ещё больший вклад в поддержание мира, стабильности и процветания в международном сообществе и регионе. Он также подчеркнул важность диалога между Токио и Москвой в формате "2+2" (министры обороны и иностранных дел).
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Фестиваль "Спасская башня"ЯпонияРоссияМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
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