Глава Минэкономразвития поедет в Тольятти за рулем Lada Xray

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин планирует поехать на форум моногородов в Тольятти на следующей неделе за рулем автомобиля Lada Xray, об этом министр сообщил на своей странице в соцсети Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин планирует поехать на форум моногородов в Тольятти на следующей неделе за рулем автомобиля Lada Xray, об этом министр сообщил на своей странице в соцсети Instagram

"В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва – Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти. Помимо возможности пообщаться с людьми по всему маршруту, есть еще несколько важных вопросов", - написал Орешкин.

В пресс-службе министерства уточнили, что министр поедет на автомобиле Lada Xray.

"Главный (вопрос - ред.) - подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7", - говорится в сообщении.

Министр также планирует пообщаться с предпринимателями и посетить один из проектов, реализуемых в рамках нацпроекта по повышению производительности труда.

"Выдвигаюсь в пятницу и планирую сделать две остановки: в Нижнем и в Казани. Пишите, если кто знает, куда можно заехать, что посмотреть, с кем пообщаться", - написал глава Минэкономразвития.

В начале июня глава Минтранса Евгений Дитрих говорил журналистам, что министерство планирует в конце 2019 - начале 2020 года начать конкурсные процедуры на проектирование и строительство новой скоростной автотрассы от Москвы до Казани. Он также говорил, что в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры одобрено начало работ по скоростной трассе от Москвы до Казани.

Однако в комментариях к своему посту Орешкин отметил, что "финального решения" по поводу строительства новой трассы еще нет.