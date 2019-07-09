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РИА Новости

Глава Минэкономразвития поедет в Тольятти за рулем Lada Xray

Вчера, 19:44
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин планирует поехать на форум моногородов в Тольятти на следующей неделе за рулем автомобиля Lada Xray, об этом министр сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
"В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва – Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти. Помимо возможности пообщаться с людьми по всему маршруту, есть еще несколько важных вопросов", - написал Орешкин.
В пресс-службе министерства уточнили, что министр поедет на автомобиле Lada Xray.
"Главный (вопрос - ред.) - подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7", - говорится в сообщении.
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Министр также планирует пообщаться с предпринимателями и посетить один из проектов, реализуемых в рамках нацпроекта по повышению производительности труда.
"Выдвигаюсь в пятницу и планирую сделать две остановки: в Нижнем и в Казани. Пишите, если кто знает, куда можно заехать, что посмотреть, с кем пообщаться", - написал глава Минэкономразвития.
В начале июня глава Минтранса Евгений Дитрих говорил журналистам, что министерство планирует в конце 2019 - начале 2020 года начать конкурсные процедуры на проектирование и строительство новой скоростной автотрассы от Москвы до Казани. Он также говорил, что в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры одобрено начало работ по скоростной трассе от Москвы до Казани.
Однако в комментариях к своему посту Орешкин отметил, что "финального решения" по поводу строительства новой трассы еще нет.
Традицию инспектировать автотрассы в России на отечественных автомобилях заложил Владимир Путин. В конце августа 2010 года он, будучи премьер-министром, за четыре дня проехал от Хабаровска до Читы с инспекционной поездкой на машине "Лада-Калина". Путин преодолел 2165 километров и выяснил, что около 500 километров дороги подлежат капитальной реконструкции.
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Lada XrayМаксим ОрешкинОбщество
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