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РИА Новости

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Вчера, 19:42
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Многие грузины выразили мнение, что позиция российского лидера является наиболее разумной в ситуации, сложившейся на фоне скандала вокруг нецензурной ругани и оскорблений со стороны журналиста Георгия Габунии.
Георгий Габуния
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"Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга. Хочу жить в мирной и спокойной Грузии", – отмечает Shorena Utiashvili-qumsiashvili.
"Господь сжалился над нами, и не будьте неблагодарными. Может мир принесет нам больше добра, будем благосклонны друг к другу", – пишет Eka Gvelesiani.
"Не ожидал! Лихо! Послал всех в нокаут", – признает ან. არადელი.
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"Я точно знал, что он это скажет", – уверяет Kakha Mujirishvili.
"Понял человек, что Габуния - не Грузия", – пишет Nina Nina.
Ранее ведущий авторской программы "P.S." Габуния начал эфир с грубых высказываний о Путине. Эта выходка вызвала возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Руководство телеканала назвало инцидент неприемлемым, но отказалось увольнять оскандалившегося журналиста.
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси
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Протестуют все. В Тбилиси за ночь случилось четыре разных митингаТех, кто выступает за отставку главы МВД, в центре грузинской столицы потеснили противники ЛГБТ.
Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Путин такую инициативу не поддержал "из-за уважения к грузинскому народу". После высказывания президента в нижней палате парламента заявили, что пока не планируют отзывать заявление о санкциях. В свою очередь в правительстве сказали, что уже ознакомились с документом, но учтут мнение Путина.
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Владимир ПутинРоссияГрузия
Популярные комментарии
Если бы Путина оскорбили где-то в его компании,то его право прощать или нет,но когда публично оскорбляют Президента моей страны,а значит и всех,кто избирал его то права на прощение у него нет.Прощая оскорбления в адрес своих избирателей он оставляет их униженными.
9 июля, 19:58
и иван иванов первый
249210148
Люди с честью и совестью, этот жест оценят, а прожженые русофобы, которых нынче в Грузии воз и маленькая тележка, включая Президента и правительство, это сигнал, поливайте дальше, ничего вам не будет..
9 июля, 21:43
Tria Planedo
116003114
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