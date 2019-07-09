Власти Великобритании оштрафовали сеть Marriott за утечку данных клиентов

ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании оштрафовали сеть отелей Marriott International на 99,2 миллиона фунтов стерлингов за утечку данных клиентов гостиниц Starwood, принадлежащих Marriott, сообщила во вторник компания.

В ноябре прошлого года Marriott обнаружила, что в результате хакерской атаки были похищены данные 383 миллионов клиентов, которые бронировали номера в отелях за период четыре года.

"Мы огорчены сообщением ICO (британского Управления уполномоченного по вопросам информации), которое мы будем оспаривать", - заявил генеральный директор Marriott Арне Соренсон.