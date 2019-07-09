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РИА Новости

Власти Великобритании оштрафовали сеть Marriott за утечку данных клиентов

Вчера, 19:39
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© Фото : Marriott InternationalОтель Marriott в Сочи
Отель Marriott в Сочи
© Фото : Marriott International
ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании оштрафовали сеть отелей Marriott International на 99,2 миллиона фунтов стерлингов за утечку данных клиентов гостиниц Starwood, принадлежащих Marriott, сообщила во вторник компания.
В ноябре прошлого года Marriott обнаружила, что в результате хакерской атаки были похищены данные 383 миллионов клиентов, которые бронировали номера в отелях за период четыре года.
"Мы огорчены сообщением ICO (британского Управления уполномоченного по вопросам информации), которое мы будем оспаривать", - заявил генеральный директор Marriott Арне Соренсон.
Учетные записи 327 миллионов клиентов содержали такие данные, как имена, даты рождения, пол, номера телефонов, данные паспортов, адреса электронной почты и почтовые адреса. Компания ранее не исключала, что хакеры также могли получить сведения о банковских картах некоторых клиентов.
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