Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T22:47Z
https://ria.ru/20190709/1556363632.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155636/41/1556364169_274:311:3362:2048_1036x0_80_0_0_9840fea442d11b70c67e749f15c0db21.jpg
РИА Новости

Студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Вчера, 19:33
60556
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Одна из студенток Уральского федерального университета (УрФУ) потеряла сознание на встрече с президентом Владимиром Путиным. Видео инцидента опубликовал RT.
Девушке стало плохо примерно через час после начала мероприятия с участием главы государства. Путин заметил, что студентка падает в обморок, и прервал общение с присутствующими. Он попросил оказать студентке помощь. Сотрудники службы безопасности вынесли девушку из аудитории, вслед за ними вышла вице-премьер Татьяна Голикова.
"Я думаю, что ничего серьезного нет", – сказал Путин и продолжил отвечать на вопросы студентов.
Позднее пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский сообщил РИА Новости, что девушке не понадобилась госпитализация.
2394337432158
Обсудить 32
Уральский федеральный университетВладимир ПутинЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Царь настолько ослепителен, что подданные теряют сознание от его блеска.
9 июля, 19:51
pavlino.11
445321270
А вот бы наоборот...
9 июля, 19:51
Плюм Бум
36712371
Рекомендуем
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Лента
новостей
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Кандидат в президенты Грузии, лидер партии Грузинская мечта Саломе Зурабишвили
Президент Грузии призвала Россию не отвечать на провокацию
Задержанные украинские моряки в Лефортовском суде Москвы
ФСБ завершила расследование дела украинских моряков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Структура кокона килоновой и ее выброс
Гравитационные волны углубили загадку расширения Вселенной, заявляют ученые
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
СМИ: "Нафтогаз" раскрыл детали нового иска "Газпрома"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния