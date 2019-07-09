Студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Девушке стало плохо примерно через час после начала мероприятия с участием главы государства. Путин заметил, что студентка падает в обморок, и прервал общение с присутствующими. Он попросил оказать студентке помощь. Сотрудники службы безопасности вынесли девушку из аудитории, вслед за ними вышла вице-премьер Татьяна Голикова.