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РИА Новости

Депутат Рады назвала срыв телемоста с Россией политическим террором

Вчера, 19:24
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНародный депутат Украины Наталья Королевская на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Народный депутат Украины Наталья Королевская на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Наталия Королевская от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что срыв телемоста на канале NewsOne между Украиной и Российской Федерацией - это продолжение "политического террора" по отношению к телеканалу.
"Мы видим сегодня продолжение политического террора по отношению к телеканалу NewsOne, по отношению к свободе слова в нашей стране, и, к сожалению, можно сказать, что у нас изменился президент, но подходы абсолютно не изменились... Мы видим такой шквал ненависти, агрессии, преследования, что просто поражает", - сказала Королевская в эфире телеканала NewsOne во вторник.
Она отметила, что сейчас находится в Донецкой области, где в понедельник и вторник проводила встречи с жителями.
"Люди настолько возмущены. Зачем сегодня осуществлять такой террор по отношению к людям, которые хотят мирного диалога, хотят сегодня слышать людей, которые проживают в России и которые проживают на Украине?" - добавила оппозиционный депутат.
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Вчера, 18:45
Медведчук оценил реакцию Зеленского на ситуацию вокруг телеканала NewsOne
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Также в рамках этого дела возбуждено еще одно - по статье "финансирование терроризма". В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
Украинские националисты провели митинг возле здания телеканала NewsOne в Киеве, выступая против проведения телемостов с РФ, участники протеста жгли файеры и дымовые шашки.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся. Он добавил, что украинская сторона, очевидно, еще не готова к его проведению.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Вчера, 17:42
СБУ продолжит расследование против NewsOne, несмотря на отмену телемоста
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Телемост Россия - УкраинаNewsOneНаталия КоролевскаяВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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