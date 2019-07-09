Депутат Рады назвала срыв телемоста с Россией политическим террором

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Наталия Королевская от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что срыв телемоста на канале NewsOne между Украиной и Российской Федерацией - это продолжение "политического террора" по отношению к телеканалу.

"Мы видим сегодня продолжение политического террора по отношению к телеканалу NewsOne, по отношению к свободе слова в нашей стране, и, к сожалению, можно сказать, что у нас изменился президент, но подходы абсолютно не изменились... Мы видим такой шквал ненависти, агрессии, преследования, что просто поражает", - сказала Королевская в эфире телеканала NewsOne во вторник.

Она отметила, что сейчас находится в Донецкой области, где в понедельник и вторник проводила встречи с жителями.

"Люди настолько возмущены. Зачем сегодня осуществлять такой террор по отношению к людям, которые хотят мирного диалога, хотят сегодня слышать людей, которые проживают в России и которые проживают на Украине?" - добавила оппозиционный депутат.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Также в рамках этого дела возбуждено еще одно - по статье "финансирование терроризма". В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.

Украинские националисты провели митинг возле здания телеканала NewsOne в Киеве, выступая против проведения телемостов с РФ, участники протеста жгли файеры и дымовые шашки.