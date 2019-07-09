Небензя рассказал, что мешало подавлению террористов в Сирии

ООН, 9 июл – РИА Новости. Подавить террористов в Сирии и Ираке удалось бы быстрее, если бы им не поставляли оружие, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

По его словам, пример террористических группировок "Исламское государство"* и "Аль-Каида"* отчетливо демонстрирует, что интенсивность террористической деятельности напрямую зависит от уровня ее финансирования.

"Подавить террористический интернационал в Сирии и Ираке удалось бы гораздо быстрее, если бы в адрес террористов не шли масштабные и устойчивые поставки оружия и боеприпасов", - сказал Небензя.

"Незаконный оборот легкого и стрелкового оружия - это серьезное преступление", - подчеркнул он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.