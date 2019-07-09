У "Авангарда" в ближайшие годы не будет аналогов за рубежом, заявил Путин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Аналоги российской системы "Авангард" у иностранных партнеров если и появятся, то через несколько лет, заявил президент России Владимир Путин.
"Наверное, вам уже известна одна из наших новейших разработок, очень перспективных, не имеющих аналогов в мире вообще - это "Авангард", наша система ракет. Аналогов нет. Они, наверное, появятся через несколько лет, но пока нет ни у кого. Если бы не новые материалы, это было бы невозможно", - сказал Путин во время общения со студентами Уральского федерального университета.
"Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен Путиным 1 марта прошлого года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.
В конце декабря Минобороны провело испытательный пуск ракеты с комплекса "Авангард": снаряд стартовал из Оренбуржья и поразил цель на Камчатке, примерно в 6 тысячах километров. На этом программа летных испытаний "Авангарда" завершилась. В этом году первый полк должен встать на дежурство.