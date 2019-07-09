У "Авангарда" в ближайшие годы не будет аналогов за рубежом, заявил Путин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Аналоги российской системы "Авангард" у иностранных партнеров если и появятся, то через несколько лет, заявил президент России Владимир Путин.

"Наверное, вам уже известна одна из наших новейших разработок, очень перспективных, не имеющих аналогов в мире вообще - это "Авангард", наша система ракет. Аналогов нет. Они, наверное, появятся через несколько лет, но пока нет ни у кого. Если бы не новые материалы, это было бы невозможно", - сказал Путин во время общения со студентами Уральского федерального университета.

"Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен Путиным 1 марта прошлого года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.