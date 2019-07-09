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РИА Новости
Новое оружие России

У "Авангарда" в ближайшие годы не будет аналогов за рубежом, заявил Путин

Вчера, 19:01
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
Запуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым боевым блоком
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Аналоги российской системы "Авангард" у иностранных партнеров если и появятся, то через несколько лет, заявил президент России Владимир Путин.
"Наверное, вам уже известна одна из наших новейших разработок, очень перспективных, не имеющих аналогов в мире вообще - это "Авангард", наша система ракет. Аналогов нет. Они, наверное, появятся через несколько лет, но пока нет ни у кого. Если бы не новые материалы, это было бы невозможно", - сказал Путин во время общения со студентами Уральского федерального университета.
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"Цифры взяты с потолка": в США подсчитали российские комплексы "Авангард" В США оценили объемы производства в России ракет "Авангард" в 60 единиц. Военный эксперт Иван Коновалов считает это "умозрительными выкладками". Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
"Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен Путиным 1 марта прошлого года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.
В конце декабря Минобороны провело испытательный пуск ракеты с комплекса "Авангард": снаряд стартовал из Оренбуржья и поразил цель на Камчатке, примерно в 6 тысячах километров. На этом программа летных испытаний "Авангарда" завершилась. В этом году первый полк должен встать на дежурство.
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1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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