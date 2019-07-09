Площадь пожара в Ростовском музтеатре возросла

ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Площадь пожара в музыкальном театре Ростова-на-Дону увеличилась до 350 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что около 17.00 в музыкальном театре Ростова-на-Дону загорелась кровля, площадь пожара составила около 200 квадратных метров. По информации МЧС, площадь увеличилась.

"Площадь пожара 350 квадратных метров", - сообщили РИА Новости в ведомстве.