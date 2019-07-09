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РИА Новости

Площадь пожара в Ростовском музтеатре возросла

Вчера, 18:59
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ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Площадь пожара в музыкальном театре Ростова-на-Дону увеличилась до 350 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Ранее сообщалось, что около 17.00 в музыкальном театре Ростова-на-Дону загорелась кровля, площадь пожара составила около 200 квадратных метров. По информации МЧС, площадь увеличилась.
"Площадь пожара 350 квадратных метров", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По данным МЧС, пострадавших нет. Пожар тушат более 110 человек и свыше 30 единиц техники.
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