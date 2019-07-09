Госдеп высказался по поводу переговоров между Мадуро и оппозицией Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. США поддерживают любые усилия, направленные на мирное решение конфликта между властями Венесуэлы и оппозицией, но настаивают на том, что перед проведением выборов президент страны Николас Мадуро должен уйти, сообщил РИА Новости во вторник представитель госдепартамента.

"Мы поддерживаем все усилия по восстановлению демократии и облегчению страданий венесуэльского народа и груза кризиса в регионе… Любое обсуждение передачи власти должно включать уход Мадуро как предварительное условие для проведения выборов", - сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу прокомментировать старт переговорного процесса с оппозицией на острове Барбадос.

Ранее Мадуро объявил о старте переговорного процесса с оппозицией на Барбадосе. Глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил в понедельник РИА Новости, что Россия поддерживает намерение сторон в Венесуэле провести новую встречу на Барбадосе.