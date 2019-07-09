Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T18:56Z
https://ria.ru/20190709/1556362543.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Госдеп высказался по поводу переговоров между Мадуро и оппозицией Венесуэлы

Вчера, 18:56
687
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. США поддерживают любые усилия, направленные на мирное решение конфликта между властями Венесуэлы и оппозицией, но настаивают на том, что перед проведением выборов президент страны Николас Мадуро должен уйти, сообщил РИА Новости во вторник представитель госдепартамента.
"Мы поддерживаем все усилия по восстановлению демократии и облегчению страданий венесуэльского народа и груза кризиса в регионе… Любое обсуждение передачи власти должно включать уход Мадуро как предварительное условие для проведения выборов", - сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу прокомментировать старт переговорного процесса с оппозицией на острове Барбадос.
Ранее Мадуро объявил о старте переговорного процесса с оппозицией на Барбадосе. Глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил в понедельник РИА Новости, что Россия поддерживает намерение сторон в Венесуэле провести новую встречу на Барбадосе.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин
8 июля, 12:10
В МИД поприветствовали идею проведения встречи по Венесуэле на Барбадосе
0500419
Обсудить 1
Николас МадуроГосударственный департамент СШАВ мире
Рекомендуем
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Небензя рассказал, что мешало подавлению террористов в Сирии
РИА
Новости
Нино Бурджанадзе выступила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси
Бурджанадзе прокомментировала позицию Путина по санкциям против Грузии
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
Медведчук оценил реакцию Зеленского на ситуацию вокруг телеканала NewsOne
Запуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым боевым блоком
У "Авангарда" в ближайшие годы не будет аналогов за рубежом, заявил Путин
Лента
новостей
Народный депутат Украины Наталья Королевская на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутат Рады назвала срыв телемоста с Россией политическим террором
Президент России Владимир Путин и американский режиссер Оливер Стоун во время встречи в Кремле. 1 декабря 2017
Путин дал интервью для фильма Стоуна про Украину
Президент РФ Владимир Путин
Путину известно об участии грузинских снайперов в Евромайдане
Президент США Дональд Трамп
Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Британия снова попросит расширить список запрещенных ОЗХО веществ
В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами "Азова", заявили в ЛНР
Пляж одного из курортов Антальи
Турция ожидает около 250 тысяч полицейских из России
Петр Порошенко
Порошенко раскритиковал решение Зеленского не проводить военный парад
Президент РФ Владимир Путин общается с журналистами в рамках II Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019
Путин удивлен, что США запрещают китайцам учиться на ряде специальностей
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot
У США нет защиты от межконтинентальных ракет, считает американский эксперт
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что пропаганда Киева осложняет отношения России и Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния