Госдеп высказался по поводу переговоров между Мадуро и оппозицией Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. США поддерживают любые усилия, направленные на мирное решение конфликта между властями Венесуэлы и оппозицией, но настаивают на том, что перед проведением выборов президент страны Николас Мадуро должен уйти, сообщил РИА Новости во вторник представитель госдепартамента.
"Мы поддерживаем все усилия по восстановлению демократии и облегчению страданий венесуэльского народа и груза кризиса в регионе… Любое обсуждение передачи власти должно включать уход Мадуро как предварительное условие для проведения выборов", - сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу прокомментировать старт переговорного процесса с оппозицией на острове Барбадос.
Ранее Мадуро объявил о старте переговорного процесса с оппозицией на Барбадосе. Глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил в понедельник РИА Новости, что Россия поддерживает намерение сторон в Венесуэле провести новую встречу на Барбадосе.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.