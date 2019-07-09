Суд в Москве вернулся к делу сбившего девушку экс-сотрудника "Синергии"

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Савеловский суд Москвы во вторник вновь приступил к рассмотрению дела бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле двух женщин в Москве, в том числе беременную - насмерть, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, который представляет интересы мужа погибшей.

"Суд снова начал рассматривать дело Исаханова и продлил ему срок ареста до 28 августа", - сказал адвокат.

Ранее суд возвращал дело в прокуратуру, чтобы устранить нарушения (Исаханов совершил ДТП в состоянии наркотического опьянения, но следователь не вменил ему отказ пройти медосвидетельствование).

В результате аварии на улице Верхняя Масловка погибли беременная девушка и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в "Синергии" РИА Новости заявили, что Исаханов "уволен и сотрудником университета больше не является", и выразили соболезнования семье погибшей девушки.