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РИА Новости

Суд в Москве вернулся к делу сбившего девушку экс-сотрудника "Синергии"

Вчера, 18:55
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМихаил Исаханов
Михаил Исаханов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Михаил Исаханов. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Савеловский суд Москвы во вторник вновь приступил к рассмотрению дела бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле двух женщин в Москве, в том числе беременную - насмерть, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, который представляет интересы мужа погибшей.
"Суд снова начал рассматривать дело Исаханова и продлил ему срок ареста до 28 августа", - сказал адвокат.
Ранее суд возвращал дело в прокуратуру, чтобы устранить нарушения (Исаханов совершил ДТП в состоянии наркотического опьянения, но следователь не вменил ему отказ пройти медосвидетельствование).
В результате аварии на улице Верхняя Масловка погибли беременная девушка и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в "Синергии" РИА Новости заявили, что Исаханов "уволен и сотрудником университета больше не является", и выразили соболезнования семье погибшей девушки.
Михаил Исаханов. Архивное фото
16 ноября 2018, 23:25
Стали известны новые обстоятельства ДТП в Москве, где погибла беременная
Исаханов арестован, ему грозит до пяти лет заключения по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. По словам другого адвоката потерпевших Станислава Мальцева, Исаханов отказался после ДТП от медицинского освидетельствования, "вину свою не признал и не оказал помощь пострадавшим".
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СинергияМоскваПроисшествия
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