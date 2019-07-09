В Тулуне продолжат восстанавливать электроснабжение

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Жители 96 квартир в трех многоквартирных домах в городе Тулун остаются без электроснабжения из-за паводка в Иркутской области, сообщается на сайте Жители 96 квартир в трех многоквартирных домах в городе Тулун остаются без электроснабжения из-за паводка в Иркутской области, сообщается на сайте Минэнерго

С 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области. Пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек. Число погибших в результате наводнения в Иркутской области увеличилось до 24 человек, сообщил ранее во вторник РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"По последним данным, в городе Тулун остаются без электричества 96 квартир на первом и втором этажах в трех подтопленных многоквартирных жилых домах. Восстановление электроснабжения будет производиться управляющей компанией после просушки квартир по индивидуальным заявкам", - говорится в сообщении.

Также обесточенными остаются ещё четыре трансформаторные подстанции в зоне затопления. Отмечается, что при наличии заявок и индивидуального решения от них возможно временное восстановление электроснабжения 55 частных домовладений, не разрушенных паводком. Решение по временному восстановлению электроснабжения будет приниматься индивидуально по каждому домовладению, поясняют в министерстве.

Кроме того, под контролем Минэнерго в Тулуне продолжается восстановление постоянной схемы электроснабжения канализационно-насосных станций и канализационно-очистных сооружений. В настоящее время они подключены к электричеству с помощью двух дизельгенераторных установок 500 кВт, перебазированных из Красноярского края. Отключенными остаются две трансформаторные подстанции. Также ведется строительство двух новых линий электропередачи по новой трассе для питания указанных подстанций по постоянной схеме от сети.