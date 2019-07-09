Мособлдума приняла 172 закона с начала года

Так, пенсионерам будут компенсировать вывоз и утилизацию бытового мусора. Для многодетных семей будет увеличен срок действия льготы, в течение которого они могут не платить транспортный налог. А для семей с новорожденными приготовили подарки от губернатора. Родители сами будут выбирать между набором для ухода за младенцем и денежной выплатой, которая составит 20 тысяч рублей.