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РИА Новости
Новости Подмосковья

Мособлдума приняла 172 закона с начала года

Вчера, 18:54
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание Московской областной Думы. Архивное фото
Заседание Московской областной Думы. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Итоги первого полугодия работы Московской областной думы подвел ее председатель Игорь Брынцалов. По его словам, за шесть месяцев депутаты приняли 172 закона и рассмотрели 400 вопросов. Об этом сообщил телеканал "360".
Всего с января прошло 19 заседаний Мособлдумы, из 172 принятых законов 133 уже подписал губернатор Андрей Воробьев. Большая часть инициатив – это законы для поддержки жителей региона.
Так, пенсионерам будут компенсировать вывоз и утилизацию бытового мусора. Для многодетных семей будет увеличен срок действия льготы, в течение которого они могут не платить транспортный налог. А для семей с новорожденными приготовили подарки от губернатора. Родители сами будут выбирать между набором для ухода за младенцем и денежной выплатой, которая составит 20 тысяч рублей.
Малоимущие семьи с первоклассниками получат наборы для школы. Подарки получат и ветераны-юбиляры 80 лет и старше.
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Новости ПодмосковьяИгорь БрынцаловМосковская областная думаМосковская область
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