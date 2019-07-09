Мособлдума приняла 172 закона с начала года

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Итоги первого полугодия работы Московской областной думы подвел ее председатель Игорь Брынцалов. По его словам, за шесть месяцев депутаты приняли 172 закона и рассмотрели 400 вопросов. Об этом сообщил телеканал "360".
Всего с января прошло 19 заседаний Мособлдумы, из 172 принятых законов 133 уже подписал губернатор Андрей Воробьев. Большая часть инициатив – это законы для поддержки жителей региона.
Так, пенсионерам будут компенсировать вывоз и утилизацию бытового мусора. Для многодетных семей будет увеличен срок действия льготы, в течение которого они могут не платить транспортный налог. А для семей с новорожденными приготовили подарки от губернатора. Родители сами будут выбирать между набором для ухода за младенцем и денежной выплатой, которая составит 20 тысяч рублей.
Малоимущие семьи с первоклассниками получат наборы для школы. Подарки получат и ветераны-юбиляры 80 лет и старше.