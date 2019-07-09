Москалькова назвала решение Путина не вводить меры против Грузии гуманным

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала решение президента Владимира Путина не вводить экономические санкции против Грузии взвешенным и гуманным, отметив, что оно позволит сохранить "гуманитарный коридор" между странами.

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Однако Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.

"Взвешенное и гуманное решение президента РФ воздержаться от экономических санкций в отношении Грузии позволит сохранить "гуманитарный коридор" между нашими странами. Главное в этом решении - это то, что не пострадали люди", - заявила Москалькова, слова которой опубликованы на сайте омбудсмена.

Она отметила, что для многих семей очень важно сохранить возможность получать социальные денежные переводы. "Этим сохранится пространство для правозащитного диалога и защиты прав граждан России и Грузии", - добавила Москалькова.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Позднее президент России подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.