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РИА Новости

Москалькова назвала решение Путина не вводить меры против Грузии гуманным

Вчера, 18:53
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала решение президента Владимира Путина не вводить экономические санкции против Грузии взвешенным и гуманным, отметив, что оно позволит сохранить "гуманитарный коридор" между странами.
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Однако Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.
"Взвешенное и гуманное решение президента РФ воздержаться от экономических санкций в отношении Грузии позволит сохранить "гуманитарный коридор" между нашими странами. Главное в этом решении - это то, что не пострадали люди", - заявила Москалькова, слова которой опубликованы на сайте омбудсмена.
Она отметила, что для многих семей очень важно сохранить возможность получать социальные денежные переводы. "Этим сохранится пространство для правозащитного диалога и защиты прав граждан России и Грузии", - добавила Москалькова.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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Позднее президент России подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества. Путин, комментируя во вторник предложения возбудить в РФ уголовное дело против Габунии, заявил, что это сделает ведущему "много чести".
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"Я понимаю логику президента…" Эксперты о санкциях в отношении ГрузииНасколько целесообразно было бы вводить ограничительные меры против Грузии? В эфире радио Sputnik эксперты высказали свое мнение по этому вопросу.
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Татьяна МоскальковаВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
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