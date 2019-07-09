В Минтруде объяснили ликвидацию госпрограммы "Развитие пенсионной системы"

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ключевые вопросы совершенствования пенсионной системы в России урегулированы стратегией ее долгосрочного развития, дополнительные инструменты не требуются, заявили РИА Новости в Минтруде РФ, комментируя ликвидацию госпрограммы "Развитие пенсионной системы".

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм. Программа так и не была утверждена. На портале госпрограмм ее статус значится как "находится в стадии разработки".

"Все ключевые вопросы совершенствования пенсионной системы, которая должна быть адекватной современному экономическому развитию Российской Федерации и соответствовать международным стандартам, урегулированы Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации", - сообщили в Минтруде.

Согласно сообщению, финансовое обеспечение пенсионной системы урегулировано бюджетным законодательством страны. Им ежегодно предусматривается финансирование всех публичных обязательств РФ по государственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию за счет средств федерального бюджета и бюджета ПФР.