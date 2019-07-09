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РИА Новости

В Минтруде объяснили ликвидацию госпрограммы "Развитие пенсионной системы"

Вчера, 18:51
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ключевые вопросы совершенствования пенсионной системы в России урегулированы стратегией ее долгосрочного развития, дополнительные инструменты не требуются, заявили РИА Новости в Минтруде РФ, комментируя ликвидацию госпрограммы "Развитие пенсионной системы".
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм. Программа так и не была утверждена. На портале госпрограмм ее статус значится как "находится в стадии разработки".
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"Все ключевые вопросы совершенствования пенсионной системы, которая должна быть адекватной современному экономическому развитию Российской Федерации и соответствовать международным стандартам, урегулированы Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации", - сообщили в Минтруде.
Согласно сообщению, финансовое обеспечение пенсионной системы урегулировано бюджетным законодательством страны. Им ежегодно предусматривается финансирование всех публичных обязательств РФ по государственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию за счет средств федерального бюджета и бюджета ПФР.
"Таким образом, каких-либо дополнительных стратегических и методологических инструментов для развития пенсионной системы Российской Федерации не требуется", - добавили в министерстве.
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Министерство труда и социальной защиты РФПенсионный фонд РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
конечно все что хотели правительство уже сделало
9 июля, 19:20
GGulldjn
900020
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