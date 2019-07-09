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РИА Новости

Ростовский областной суд продлил арест бывшей жены Цеповяза и ее брата

Вчера, 18:49
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Ростовский областной суд до 16 июля оставил под арестом экс-супругу одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата, задержанных по делу о вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь облсуда Дина Боброва.
Защита 1 июля подала жалобу на арест Стришней и ее брата по делу о вымогательстве. Ранее их адвокат Эдуард Чургулия сообщал РИА Новости, что дело было возбуждено 24 мая на основании заявления предпринимателя, дело ведет следственное управление МВД по Ростову. Обвинение адвокат считает надуманным.
Во вторник Ростовский областной суд рассмотрел жалобу на арест Стришней и ее брата. Как сообщила Боброва, ранее районный суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 августа.
"Постановление районного суда было отменено. Материал направлен на новое рассмотрение в районный суд. В отношении Стришней избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на восемь суток, то есть до 16 июля 2019 года", - сообщила она.
По ее словам, аналогичное решение областной суд вынес и в отношении брата Стришней.
27 мая, 17:30
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Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ "Цапки" Вячеслава Цеповяза, причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий в колонии в Амурской области. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него - еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.
Ранее Чургулия сообщал, что с конца 2017 года его доверительница обращалась в правоохранительные органы, защищая принадлежащий ей и ее детям бизнес от притязаний Цеповяза, и прикладывала к своим заявлениям фотографии с бывшим супругом, сделанные в колонии.
Позднее также сообщалось о том, что Стришняя отсудила у бывшего супруга 4,3 миллиона рублей - половину супружеской доли из 8,6 миллиона рублей, изъятых у Цеповяза при обыске и возвращенных впоследствии Следственным комитетом.
Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
5 июля, 12:52
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Вячеслав ЦеповязРостовский областной судОбщество
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