Эксперт не нашел угрозы от радиации вблизи затонувшей АПЛ "Комсомолец"

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Факт поступления радиоактивных изотопов в море из корпуса затонувшей в 1989 году советской атомной подводной лодки "Комсомолец" известен ученым очень давно, мониторинг радиационной обстановки вокруг субмарины ведется постоянно, в том числе зарубежными специалистами, и угрозы для морской экосистемы она не представляет, заявил РИА Новости главный редактор независимого интернет-издания по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

"Некоторые СМИ сообщили о нынешней экспедиции таким образом, что создается впечатление, будто бы только сейчас зафиксирован выход радионуклидов с подводной лодки в морскую воду. Но это совсем не новость - это известно давным-давно, район вокруг подводной лодки очень тщательно мониторится, в том числе зарубежными специалистами. И они хорошо представляют себе ситуацию и то, что радиационная обстановка в районе затопления "Комсомольца" не представляет угрозы для добычи рыбы и морепродуктов - о чем как раз сейчас написало и норвежское издание The Barents Observer", - сказал Уваров.

В понедельник портал The Barents Observer сообщил, что норвежские и российские ученые отправились в совместную экспедицию к месту гибели "Комсомольца". В экспедиции принимали участие специалисты Росгидромета и Норвежского института морских исследований (ИМИ). Как сообщило издание со ссылкой на руководителя экспедиции. сотрудницу ИМИ Элисе Хельдаль, цель экспедиции - "документально подтвердить благоприятную экологическую обстановку в Баренцевом море и что морепродукты из этого района безопасны для употребления в пищу". В интервью норвежскому телеканалу TV2 Хельдаль рассказала, что полученные данные о превышении в сто тысяч раз уровня радиоактивного загрязнения вблизи трубы вентиляции реакторного отсека "Комсомольца" - предварительные и что это не представляет угрозу для рыболовства в этом районе.

Трагедия с АПЛ К-278 "Комсомолец" произошла 7 апреля 1989 года в Норвежском море, когда на самой глубоководной в мире боевой атомной подводной лодке возник пожар, который привел к потере плавучести и погружению на дно уникальной субмарины. Из 69 членов экипажа погибли 42.