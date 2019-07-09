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РИА Новости

Эксперт не нашел угрозы от радиации вблизи затонувшей АПЛ "Комсомолец"

Вчера, 18:49
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© Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Атомная подводная лодка "Комсомолец" спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
© Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Факт поступления радиоактивных изотопов в море из корпуса затонувшей в 1989 году советской атомной подводной лодки "Комсомолец" известен ученым очень давно, мониторинг радиационной обстановки вокруг субмарины ведется постоянно, в том числе зарубежными специалистами, и угрозы для морской экосистемы она не представляет, заявил РИА Новости главный редактор независимого интернет-издания по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
"Некоторые СМИ сообщили о нынешней экспедиции таким образом, что создается впечатление, будто бы только сейчас зафиксирован выход радионуклидов с подводной лодки в морскую воду. Но это совсем не новость - это известно давным-давно, район вокруг подводной лодки очень тщательно мониторится, в том числе зарубежными специалистами. И они хорошо представляют себе ситуацию и то, что радиационная обстановка в районе затопления "Комсомольца" не представляет угрозы для добычи рыбы и морепродуктов - о чем как раз сейчас написало и норвежское издание The Barents Observer", - сказал Уваров.
В понедельник портал The Barents Observer сообщил, что норвежские и российские ученые отправились в совместную экспедицию к месту гибели "Комсомольца". В экспедиции принимали участие специалисты Росгидромета и Норвежского института морских исследований (ИМИ). Как сообщило издание со ссылкой на руководителя экспедиции. сотрудницу ИМИ Элисе Хельдаль, цель экспедиции - "документально подтвердить благоприятную экологическую обстановку в Баренцевом море и что морепродукты из этого района безопасны для употребления в пищу". В интервью норвежскому телеканалу TV2 Хельдаль рассказала, что полученные данные о превышении в сто тысяч раз уровня радиоактивного загрязнения вблизи трубы вентиляции реакторного отсека "Комсомольца" - предварительные и что это не представляет угрозу для рыболовства в этом районе.
Трагедия с АПЛ К-278 "Комсомолец" произошла 7 апреля 1989 года в Норвежском море, когда на самой глубоководной в мире боевой атомной подводной лодке возник пожар, который привел к потере плавучести и погружению на дно уникальной субмарины. Из 69 членов экипажа погибли 42.
АПЛ К‑278 Комсомолец
7 апреля, 02:10
Гибель атомной подводной лодки К-278 "Комсомолец" (1989)
АПЛ "Комсомолец" лежит на дне в 180 километрах юго-западнее острова Медвежий на глубине 1,7 километра. Перед затоплением реактор подводной лодки был заглушен, что обеспечило ядерную безопасность субмарины в момент гибели и при длительном нахождении в затопленном положении на грунте. В дальнейшем был зарегистрирован выход радиоактивных изотопов из корпуса подлодки, однако, как показали экспедиции к месту затопления "Комсомольца", активность радионуклидов находится на уровне в десятки раз ниже допустимых, принятых МАГАТЭ.
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Баренцево мореРосгидрометМАГАТЭНорвегияРоссияВ мире
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