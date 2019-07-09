В США умер миллиардер Росс Перо

"В бизнесе и в обычной жизни Росс был человеком дела и чести. Настоящий американский патриот и человек редких взглядов на жизнь, принципиальности и глубокого сострадания", - приводит телеканал слова представителя семьи Перота.

Кроме своего большого состояния и благотворительной деятельности Перот был известен участием в президентских выборах в 1992 и 1996 годах. В первый раз он выиграл около 20% голосов избирателей, что было самой крупной победой независимого кандидата, начиная с 1912 года.