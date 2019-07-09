В США умер миллиардер Росс Перо

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Американский миллиардер Росс Перот умер в возрасте 89 лет после пяти месяцев борьбы с лейкемией, сообщает телеканал CNBC во вторник.
"В бизнесе и в обычной жизни Росс был человеком дела и чести. Настоящий американский патриот и человек редких взглядов на жизнь, принципиальности и глубокого сострадания", - приводит телеканал слова представителя семьи Перота.
Кроме своего большого состояния и благотворительной деятельности Перот был известен участием в президентских выборах в 1992 и 1996 годах. В первый раз он выиграл около 20% голосов избирателей, что было самой крупной победой независимого кандидата, начиная с 1912 года.
Согласно последним данным Forbes, состояние Перота оценивалось в 4,1 миллиарда долларов. Он занимал 478 строку в рейтинге самых богатых людей мира в 2019 году.