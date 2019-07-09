Британия снова попросит расширить список запрещенных ОЗХО веществ

ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания вновь будет добиваться расширения списка запрещенных веществ на предстоящей в ноябре конференции стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил британский постпред Питер Уилсон.

В январе делегация России в ОЗХО в ходе внеочередной заседания исполнительного совета организации высказала ряд серьезных замечаний к предложению США, Канады и Нидерландов о дополнении списков химикатов Конвенции по запрещению химического оружия. Как заявлял постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин, под контроль предлагалось "поставить не весь спектр изучавшихся и запатентованных во многих странах-участниках конвенции токсичных химикатов, в том числе называемых на Западе "Новичками", а лишь представителей двух "семейств" веществ, проиллюстрированных абстрактными химическими соединениями, возможно, даже не существующими в природе". Он отметил, что Россия указала "на политическую подоплеку проекта решения" на фоне инцидентов в британских Солсбери и Эймсбери.

Британия тогда выступила против предложения РФ включить широкий спектр веществ в списки КЗХО.

"Больше года прошло с тех пор, как британская гражданка Дон Стерджесс умерла после химической атаки в моей стране. Тысячи людей пострадали в Сирии за последние годы… Мы расстроены тем, что с момента нашей последней встречи было высказано возражение на предложение Канады, Нидерландов и США о включении в конвенцию (о запрещении химического оружия) двух семейств "Новичка". Это предложение будет вынесено на конференцию государств-членов ОЗХО в ноябре, и мы призываем всех поддержать его", - заявил постпред, текст речи которого распространила канцелярия британского правительства.

В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Спустя несколько месяцев после инцидента в Солсбери британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде сообщили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери.

Уилсон также отметил, что "обеспокоен" ситуацией в Сирии. "Продолжают проявляться новые аспекты сирийской химической программы… Это только подтверждает нашу обеспокоенность относительно существования в Сирии незадекларированной программы развития химвооружений", - сказал постпред.

В понедельник, гендиректор ОЗХО представил в ООН доклад, в котором говорится, что организация подтвердила уничтожение Сирией всех 27 объектов по производству химического оружия. В докладе под названием "Прогресс в ликвидации сирийской программы химического оружия" подчеркивается, что все объявленные Сирийской Арабской Республикой химикаты, которые были вывезены с ее территории в 2014 году, уничтожены, как это указано и в предыдущих докладах.