Медведев исключил из перечня госпрограмм "Развитие пенсионной системы"

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Программа так и не была утверждена. На портале госпрограмм ее статус значится как "находится в стадии разработки".