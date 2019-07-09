Медведев исключил из перечня госпрограмм "Развитие пенсионной системы"

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В разделе I перечня государственных программ Российской Федерации, утвержденного распоряжение правительства... позицию, касающуюся государственной программы Российской Федерации "Развитие пенсионной системы", исключить", - говорится в документе.
Программа так и не была утверждена. На портале госпрограмм ее статус значится как "находится в стадии разработки".
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