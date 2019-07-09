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РИА Новости

Глава МИД Греции призывает к национальному единству во внешней политике

Вчера, 18:29
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© Фото : Ministry Of Public Order & Citizen ProtectionМинистр общественного порядка и защиты граждан Греции Никос Дендиас
Министр общественного порядка и защиты граждан Греции Никос Дендиас
© Фото : Ministry Of Public Order & Citizen Protection
АФИНЫ, 9 июл - РИА Новости. Новый министр иностранных дел Греции Никос Дендиас считает, что внешняя политика не должна быть предметом противостояния партий и заявил, что правительство "Новой демократии" намерено добиваться консенсуса по внешнеполитическим вопросам.
Дендиас выступил с таким заявлением на церемонии передачи дел в МИДе.
Покидающий пост министр Йоргос Катрунгалос сказал, что министерство принимает один из его политических оппонентов, которого он уважает и высоко ценит. "Я аплодировал ему в парламенте, когда он мужественно выступил против (ультраправой партии) "Хриси авги", - сказал Катрунгалос.
"Я уверен, что он будет продолжать ту же миролюбивую политику на основе международного права, а также обеспечит атмосферу мира и сотрудничества в министерстве и национального единства, которое мы пытались иметь в Национальном совете по внешней политике", - сказал Катрунгалос.
Дендиас поблагодарил Катрунгалоса за доброжелательность.
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"Внешняя политика не для партийных разногласий. Я хотел бы заверить Катрунгалоса, и его коллег, и всех вас, что правительство Мицотакиса будет добиваться консенсуса в отношении внешней политики с целью большего, сильного, национального единства в главном вопросе защиты прав страны", - сказал новый министр.
Дендиас заявил, что не намерен использовать традиционную церемонию для изложения позиции по существу широкомасштабных и сложных вопросов внешней политики Греции.
На церемонии были десятки дипломатов и журналистов.
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Йоргос КатрунгалосНикос ДендиасМИД Греции‎ГрецияВ мире
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