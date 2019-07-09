Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T18:28Z
https://ria.ru/20190709/1556361600.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155616/75/1556167597_0:153:3112:1904_1036x0_80_0_0_c820865fd2c17815612b750b9a551f0f.jpg
РИА Новости

Путин заявил, что считает Медведчука "человеком слова"

Вчера, 18:28
623
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинский политик Виктор Медведчук выступает за независимость Украины, которая возможна за счет сотрудничества с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Во всяком случае, он относится к такой категории людей, которые выступают за независимость, за укрепление независимой Украины, но в то же время считают, (что) этого эффективнее добиваться путем развития сотрудничества с Россией. И я думаю, что он в значительной степени прав", - сказал Путин в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), который был показан на фестивале в итальянской Таормине.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 18:16
Путин заявил, что пропаганда Киева осложняет отношения России и Украины
Глава государства сообщил, что считает Медведчука "человеком слова", хотя и зачастую имеет с ним разные точки зрения.
"У нас во многом разные позиции, разные точки зрения. И он, я знаю его уже давно, человек слова, если он что-то говорит, он это делает, потому что у него есть убеждения", - сказал Путин. По его словам, это не может не вызывать уважения.
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук продолжает выступать посредником в переговорах по освобождению пленных в Донбассе. В апреле бывший президент Украины Петр Порошенко поручил Службе безопасности рассмотреть целесообразность участия Медведчука в этом процессе. Однако в мае глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что Медведчук не может представлять Украину на переговорах с РФ.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 18:09
Путин заявил Стоуну, что сближение России с Украиной неизбежно
Медведчук в телевизионном интервью рассказал, что познакомился с Путиным в начале нулевых. Он, будучи заместителем председателя Верховной рады Украины, встретился с ним на одном из официальных мероприятий, и далее они стали поддерживать отношения. Также украинский политик рассказал, что его младшая дочь Дарья стала крестницей Владимира Путина и Светланы Медведевой в 2004 году.
2300004
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукОливер СтоунВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Путин назвал русских и украинцев одной нацией
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Нино Бурджанадзе выступила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси
Бурджанадзе прокомментировала позицию Путина по санкциям против Грузии
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что пропаганда Киева осложняет отношения России и Украины
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Президент РФ Владимир Путин
Путину известно об участии грузинских снайперов в Евромайдане
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил Стоуну, что сближение России с Украиной неизбежно
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
Медведчук оценил реакцию Зеленского на ситуацию вокруг телеканала NewsOne
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал реакцию Зеленского на анонс телемоста
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния