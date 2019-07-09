Путин заявил, что считает Медведчука "человеком слова"

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинский политик Виктор Медведчук выступает за независимость Украины, которая возможна за счет сотрудничества с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Во всяком случае, он относится к такой категории людей, которые выступают за независимость, за укрепление независимой Украины, но в то же время считают, (что) этого эффективнее добиваться путем развития сотрудничества с Россией. И я думаю, что он в значительной степени прав", - сказал Путин в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), который был показан на фестивале в итальянской Таормине.

Глава государства сообщил, что считает Медведчука "человеком слова", хотя и зачастую имеет с ним разные точки зрения.

"У нас во многом разные позиции, разные точки зрения. И он, я знаю его уже давно, человек слова, если он что-то говорит, он это делает, потому что у него есть убеждения", - сказал Путин. По его словам, это не может не вызывать уважения.

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук продолжает выступать посредником в переговорах по освобождению пленных в Донбассе. В апреле бывший президент Украины Петр Порошенко поручил Службе безопасности рассмотреть целесообразность участия Медведчука в этом процессе. Однако в мае глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что Медведчук не может представлять Украину на переговорах с РФ.