Бурджанадзе прокомментировала позицию Путина по санкциям против Грузии

ТБИЛИСИ, 9 июл – РИА Новости. Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что была уверена в том, что президент РФ Владимир Путин не поддержит санкции против Тбилиси.

"Я была уверена, что Владимир Путин не подписал бы представленные санкции против Грузии. Сегодня, когда вся страна с тревогой наблюдала за курсом лари, прогнозы специалистов в средний и долгосрочный период были тяжелыми, после данного решения российского руководства у Грузии осталась перспектива более-менее сохранить экономическую стабильность", - написала Бурджанадзе в Facebook.

Политик отметила, что неоднократно заявляла о возможности вести с президентом России деловой и конструктивный диалог. "Я применю все свои возможности, чтобы грузино-российский кризис как можно скорее был урегулирован", - добавила Бурджанадзе.

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Однако российский лидер Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества. Путин, комментируя во вторник предложения возбудить в РФ уголовное дело против Габунии, заявил, что это сделает ведущему "много чести".

Президент России ранее подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.