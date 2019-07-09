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РИА Новости

Бурджанадзе прокомментировала позицию Путина по санкциям против Грузии

Вчера, 18:19
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© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе выступила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси
Нино Бурджанадзе выступила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 9 июл – РИА Новости. Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что была уверена в том, что президент РФ Владимир Путин не поддержит санкции против Тбилиси.
"Я была уверена, что Владимир Путин не подписал бы представленные санкции против Грузии. Сегодня, когда вся страна с тревогой наблюдала за курсом лари, прогнозы специалистов в средний и долгосрочный период были тяжелыми, после данного решения российского руководства у Грузии осталась перспектива более-менее сохранить экономическую стабильность", - написала Бурджанадзе в Facebook.
Политик отметила, что неоднократно заявляла о возможности вести с президентом России деловой и конструктивный диалог. "Я применю все свои возможности, чтобы грузино-российский кризис как можно скорее был урегулирован", - добавила Бурджанадзе.
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Однако российский лидер Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Вчера, 17:12
Володин прокомментировал слова Путина про санкции против Грузии
МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества. Путин, комментируя во вторник предложения возбудить в РФ уголовное дело против Габунии, заявил, что это сделает ведущему "много чести".
Президент России ранее подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
8 июля, 19:29
Отношения России и Грузии
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