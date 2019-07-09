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РИА Новости

Путину известно об участии грузинских снайперов в Евромайдане

Вчера, 18:14
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году, при этом он полностью исключает применение силы для наведения порядка со стороны тогдашнего руководства Украины.
Двадцатого февраля 2014 года на майдане Незалежности в Киеве был открыт огонь, погибли 53 человека. Лидеры оппозиции обвинили в этом режим Виктора Януковича (на тот момент являлся президентом Украины), но официальное расследование зашло в тупик. Ранее бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от нынешнего главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского.
"Я знаю о том, о чем вы сказали (что на Майдане были грузинские снайперы – ред.), знаю о том, что действовавшие тогда власти во главе с президентом Януковичем не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действий силового характера со стороны оппозиции", - сказал Путин в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), который был показан на фестивале в итальянской Таормине.
Он добавил, что Янукович неоднократно говорил ему о том, что "у него даже в голове не укладывалось применить силу против гражданского населения, даже против тех людей, которые уже взяли в руки оружие". "Я полностью исключаю, что это он мог сделать. А вот те, кто искали повод для госпереворота, те, конечно, вполне могли", - отметил Путин.
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Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.
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