Нацсобрание Франции поддержало законопроект против ненависти в интернете

ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции проголосовало во вторник в поддержку законопроекта против ненависти в интернете.

За нормативный акт, получивший название "закон Авиа" по фамилии депутата Летисии Авиа, внесшей законопроект, проголосовали 434 депутата, тогда как против него выступили 33 народных избранника.

Согласно тексту закона, призыв к ненависти или оскорбление по расовому, религиозному, этническому, половому и ряду других признаков должно быть в течение 24 часов удалено с онлайн-платформ после соответствующего оповещения. В случае нарушения этого положения операторам онлайн-платформ может грозить штраф.