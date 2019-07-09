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РИА Новости

Нацсобрание Франции поддержало законопроект против ненависти в интернете

Вчера, 18:12
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции проголосовало во вторник в поддержку законопроекта против ненависти в интернете.
За нормативный акт, получивший название "закон Авиа" по фамилии депутата Летисии Авиа, внесшей законопроект, проголосовали 434 депутата, тогда как против него выступили 33 народных избранника.
Согласно тексту закона, призыв к ненависти или оскорбление по расовому, религиозному, этническому, половому и ряду других признаков должно быть в течение 24 часов удалено с онлайн-платформ после соответствующего оповещения. В случае нарушения этого положения операторам онлайн-платформ может грозить штраф.
Примером для Франции при создании законопроекта послужил опыт Германии, где существует акт о законности в сети (NetzDG), который распространяется на крупные соцсети и обязывает сайты реагировать на жалобы пользователей, в том числе и на обращения по вопросам ложной информации.
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