Нацсобрание Франции поддержало законопроект против ненависти в интернете

ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции проголосовало во вторник в поддержку законопроекта против ненависти в интернете.
За нормативный акт, получивший название "закон Авиа" по фамилии депутата Летисии Авиа, внесшей законопроект, проголосовали 434 депутата, тогда как против него выступили 33 народных избранника.
Согласно тексту закона, призыв к ненависти или оскорбление по расовому, религиозному, этническому, половому и ряду других признаков должно быть в течение 24 часов удалено с онлайн-платформ после соответствующего оповещения. В случае нарушения этого положения операторам онлайн-платформ может грозить штраф.
Примером для Франции при создании законопроекта послужил опыт Германии, где существует акт о законности в сети (NetzDG), который распространяется на крупные соцсети и обязывает сайты реагировать на жалобы пользователей, в том числе и на обращения по вопросам ложной информации.