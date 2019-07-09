Путин: российские блогеры не могли сыграть ключевой роли в выборах в США

МОСКВА, 9 июл – РИА новости. Российские блогеры, какую бы точку зрения ни высказывали в интернете, не могли сыграть ключевой роли в выборах в США, заявил президент России Владимир Путин.
"Если опять хотите вернуться к выборам в США, ну, слушайте, огромная страна, огромный народ со своими собственными проблемами, со своими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо, с понимаем того, что для среднего класса за предыдущие несколько лет – десять лет, допустим, - при огромном росте благосостояния правящего класса и богатых людей для среднего класса ничего не поменялось в лучшую сторону", - сказал он в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), который был показан на фестивале в итальянской Таормине.
По его словам, "именно это обстоятельство поняли те, кто вел предвыборную кампанию господина Трампа, и он сам понял".
"И он отработал на этом, на этой площадке. И какие бы наши блогеры, я не знаю, кто там, кто работает в интернете, как бы ни высказывали свою точку зрения по поводу ситуации в США, это не могло сыграть ключевой решающей роли. Это чушь собачья", - добавил Путин.