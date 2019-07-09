Путин: российские блогеры не могли сыграть ключевой роли в выборах в США

"Если опять хотите вернуться к выборам в США, ну, слушайте, огромная страна, огромный народ со своими собственными проблемами, со своими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо, с понимаем того, что для среднего класса за предыдущие несколько лет – десять лет, допустим, - при огромном росте благосостояния правящего класса и богатых людей для среднего класса ничего не поменялось в лучшую сторону", - сказал он в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), который был показан на фестивале в итальянской Таормине.