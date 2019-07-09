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РИА Новости

Великобритания и Франция увеличат контингент в Сирии, сообщают СМИ

Вчера, 18:04
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Великобритания и Франция согласились направить в Сирию дополнительные войска на замену уходящим оттуда американским военным, сообщает во вторник издание Foreign Policy со ссылкой на источники.
"Великобритания и Франция, единственные партнеры США, у которых до сих пор есть войска в Сирии, обязуются незначительно увеличить численность войск от 10 до 15%, подтвердил сотрудник администрации США. Другие страны тоже могут направить некоторое количество военных, но взамен Соединенным Штатам придется заплатить", - пишет издание.
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График увеличения контингента и точные цифры неизвестны, добавил источник, отметив, что администрация "в целом разочарована" переговорами с союзниками о предоставлении дополнительных ресурсов для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* в Сирии.
По его словам, "почти наверняка" некоторое количество военнослужащих направят в регион Балканские и Балтийские государства, а Италия скоро примет свое решение по этому вопросу.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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