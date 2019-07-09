Путин удивлен, что США запрещают китайцам учиться на ряде специальностей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "удивительным" то, что США, введя санкции против Huawei, запрещают китайцам учиться в своих вузах на отдельных факультетах.
Во вторник прошла встреча Путина со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге.
"Вот наши американские партнеры не просто Huawei пытаются "гонять" и закрывать что-то, а еще и запрещают китайским студентам получать образование по отдельным направлениям, по отдельным специальностям... Удивительно, но факт", - сказал глава государства, отметив, что необходимо вместе заниматься разработками и образованием.
По его словам, США "как будто не понимают", что в современном глобальном мире "невозможно закрыть все и перекрыть".
"Все равно эти знания, технологии, они будут перетекать в другие страны, в страны третьего мира, в Азию даже, Европу, и россияне, и китайцы будут все равно получать эти знания в других местах. Невозможно остановить прогресс, невозможно избежать развития отдельных стран", - подчеркнул Путин.
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