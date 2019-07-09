Путин удивлен, что США запрещают китайцам учиться на ряде специальностей

Президент РФ Владимир Путин общается с журналистами в рамках II Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "удивительным" то, что США, введя санкции против Huawei, запрещают китайцам учиться в своих вузах на отдельных факультетах.

Во вторник прошла встреча Путина со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге.

"Вот наши американские партнеры не просто Huawei пытаются "гонять" и закрывать что-то, а еще и запрещают китайским студентам получать образование по отдельным направлениям, по отдельным специальностям... Удивительно, но факт", - сказал глава государства, отметив, что необходимо вместе заниматься разработками и образованием.

По его словам, США "как будто не понимают", что в современном глобальном мире "невозможно закрыть все и перекрыть".