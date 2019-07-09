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РИА Новости

Свидетель по делу Браудера получил восемь лет колонии за махинации

Вчера, 17:56
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© РИА Новости / Руслан КривобокГипермаркет ИКЕА
Гипермаркет ИКЕА
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Люберецкий суд Подмосковья во вторник отправил на восемь лет в колонию предпринимателя Константина Пономарева, который проходит главным свидетелем по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера, а также известен многолетней судебной тяжбой с IKEA, сообщили РИА Новости в инстанции.
Бизнесмена и его адвоката Максима Загорского признали виновными в том, что они организовали "контролируемые" уголовные дела с подставными участниками в мировых судебных участках подмосковного города Раменское, чтобы впоследствии использовать решения судов в своих бизнес-интересах.
Речь идет о судебных тяжбах бизнесмена с "Кубаньэнерго", которой он якобы предоставлял генераторы во время энергетической блокады Крыма, но не получил за них деньги, а также с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге.
"Суд признал обоих подсудимых виновными и приговорил Пономарева к восьми годам колонии общего режима, Загорского – к семи годам восьми месяцам", - рассказал собеседник агентства.
Молоток судьи
4 июня, 15:05
В Дагестане по делу о махинациях арестована недвижимость на 20 млрд рублей
Прокуратура просила назначить каждому чуть более строгое наказание – по 8,5 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако впоследствии эти решения были отменены.
Нынешнее уголовное преследование предприниматель связывал именно с этими решениями.
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Константин ПономаревIKEA International GroupКубаньэнергоОбщество
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