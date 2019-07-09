Свидетель по делу Браудера получил восемь лет колонии за махинации

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Люберецкий суд Подмосковья во вторник отправил на восемь лет в колонию предпринимателя Константина Пономарева, который проходит главным свидетелем по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера, а также известен многолетней судебной тяжбой с IKEA, сообщили РИА Новости в инстанции.

Бизнесмена и его адвоката Максима Загорского признали виновными в том, что они организовали "контролируемые" уголовные дела с подставными участниками в мировых судебных участках подмосковного города Раменское, чтобы впоследствии использовать решения судов в своих бизнес-интересах.

Речь идет о судебных тяжбах бизнесмена с "Кубаньэнерго", которой он якобы предоставлял генераторы во время энергетической блокады Крыма, но не получил за них деньги, а также с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге.

"Суд признал обоих подсудимых виновными и приговорил Пономарева к восьми годам колонии общего режима, Загорского – к семи годам восьми месяцам", - рассказал собеседник агентства.

Прокуратура просила назначить каждому чуть более строгое наказание – по 8,5 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако впоследствии эти решения были отменены.