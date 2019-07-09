Зеллвегер не узнать: актриса опубликовала трейлер байопика о Джуди Гарленд

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Рене Зеллвегер выложила в YouTube первый трейлер фильма "Джуди" о легендарной американской актрисе и певице Джуди Гарленд, сообщает Entertainment Weekly.
Зеллвегер ради съемок снова похудела и стала брюнеткой. После "Дневника Бриджит Джонс 3" (2016) это ее первая главная роль.
Режиссером картины стал Руперт Гулд. Роль Лайзы Миннелли, дочери Гарленд от второго мужа - режиссера Винсента Миннелли, исполнила Гемма-Ли Деверо.
В основу сценария байопика легла пьеса Питера Куилтера "Конец радуги" о последних месяцах жизни Джуди Гарленд: в 1968 году актриса едет с концертами в Лондон, где у нее начинается роман с будущим, пятым мужем - Мики Динсом за год до смерти певицы в июне 1969 года.
Самой запоминающейся работой Гарленд в кино стала роль Дороти в фильме "Волшебник страны Оз" (1939) по книге Л. Фрэнка Баума.
Премьера байопика запланирована на 27 сентября 2019 года.
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