Зеллвегер не узнать: актриса опубликовала трейлер байопика о Джуди Гарленд

Зеллвегер ради съемок снова похудела и стала брюнеткой. После "Дневника Бриджит Джонс 3" (2016) это ее первая главная роль.

В основу сценария байопика легла пьеса Питера Куилтера "Конец радуги" о последних месяцах жизни Джуди Гарленд: в 1968 году актриса едет с концертами в Лондон, где у нее начинается роман с будущим, пятым мужем - Мики Динсом за год до смерти певицы в июне 1969 года.