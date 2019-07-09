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РИА Новости

Заявление Госдумы по Грузии не противоречит позиции Путина, считает Неверов

Вчера, 17:55
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Неверов выступает на XVIII Съезде партии "Единая Россия"
Сергей Неверов выступает на XVIII Съезде партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заявление Госдумы по Грузии не противоречит позиции президента РФ Владимира Путина, нижняя палата парламента выразила свою позицию в отношении антироссийских провокаций и обратилась к правительству с предложением рассмотреть целесообразность применения экономических мер, которые предусмотрены законодательством, сказал журналистам вице-спикер ГД, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Во вторник Госдума приняла заявление, в котором рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту РФ. Депутаты в заявлении категорически осуждают "непрекращающиеся антироссийские провокации" в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений.
Позднее Путин заявил, что не поддерживает введение санкций в отношении Грузии из уважения к грузинскому народу.
"Заявление Думы не противоречит позиции президента. Государственная Дума выразила свою позицию в отношении антироссийских провокаций, которые происходят в стране и никак не пресекаются властями Грузии. В принятом нами заявлении мы обратились к правительству (с предложением) рассмотреть целесообразность применения экономических мер, которые предусмотрены законодательством", - сказал Неверов журналистам.
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Он отметил, что перечень таких мер в законе широк - от ограничений туристической деятельности, захода в российские порты, до установления ограничений внешнеэкономических операций. "И принимая заявление мы подчеркивали, что мы не вмешиваемся во внутренние дела страны, но возникшая ситуация напрямую затрагивает Россию. Это (заявление Думы) – именно позиция парламента по отношению к официальным властям и лицам, а не к грузинскому народу. Я хочу это подчеркнуть", - сказал вице-спикер ГД.
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Госдума РФСергей НеверовВладимир ПутинРоссияГрузия
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