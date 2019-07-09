Заявление Госдумы по Грузии не противоречит позиции Путина, считает Неверов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заявление Госдумы по Грузии не противоречит позиции президента РФ Владимира Путина, нижняя палата парламента выразила свою позицию в отношении антироссийских провокаций и обратилась к правительству с предложением рассмотреть целесообразность применения экономических мер, которые предусмотрены законодательством, сказал журналистам вице-спикер ГД, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Во вторник Госдума приняла заявление, в котором рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту РФ. Депутаты в заявлении категорически осуждают "непрекращающиеся антироссийские провокации" в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений.

Позднее Путин заявил, что не поддерживает введение санкций в отношении Грузии из уважения к грузинскому народу.

"Заявление Думы не противоречит позиции президента. Государственная Дума выразила свою позицию в отношении антироссийских провокаций, которые происходят в стране и никак не пресекаются властями Грузии. В принятом нами заявлении мы обратились к правительству (с предложением) рассмотреть целесообразность применения экономических мер, которые предусмотрены законодательством", - сказал Неверов журналистам.