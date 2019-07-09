ЦОДД опубликовал адреса всех московских камер видеофиксации

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Центр организации дорожного движения выложил на своем сайте адреса всех камер фотовидеофиксации, размещенных на дорогах Москвы, сообщается в Twitter-аккаунте центра.
В конце июня на заседании Государственного совета Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах должно быть сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения. Позже в пресс-службе Центра организации дорожного движения рассказали РИА Новости, что список адресов, где установлены камеры видеонаблюдения на дорогах Москвы, может появиться в открытом доступе.
"Вы просили – мы сделали. Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации). P.S. Кстати, это был не секрет. Камеры отлично видно издалека, и каждый навигатор о них знает", - говорится в сообщении.