ЦОДД опубликовал адреса всех московских камер видеофиксации

В конце июня на заседании Государственного совета Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах должно быть сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения. Позже в пресс-службе Центра организации дорожного движения рассказали РИА Новости, что список адресов, где установлены камеры видеонаблюдения на дорогах Москвы, может появиться в открытом доступе.