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РИА Новости

Рябков обсудил СВПД с представителями Британии, Франции и Германии

Вчера, 17:52
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Великобритании в России Лори Бристоу, послом Франции в РФ Сильви Берманн и временным поверенным в делах Германии Беате Гжески ситуацию с выполнением СВПД, говорится в комментарии на сайте департамента информации и печати МИД России.
Отмечается, что 9 июля Рябков провел встречу с Бристоу, Берманн и Гжески, в ходе которой обсуждалась "ситуация с выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), в том числе в свете запланированного на 10 июля внеочередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ".
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"С российской стороны было подтверждено, что необходимо активизировать коллективные усилия всех участников СВПД, включая Иран и страны "евротройки", в пользу сохранения договорённостей и обеспечения их дальнейшей полнокровной реализации на основе выполнения соответствующих обязательств всеми вовлеченными сторонами и с учётом принципа взаимности, на котором изначально строился план действий", - говорится в комментарии.
"Было также отмечено, что основным вызовом, препятствующим эффективному осуществлению СВПД, являются системные нарушения и подрывные действия со стороны США", - дополняется в сообщении.
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Сильви БерманнЛори БристоуМИД РФМАГАТЭСергей РябковВеликобританияФранцияГерманияРоссияИранСШАВ мире
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