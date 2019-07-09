ГП назвала меры по улучшению ситуации с выдачей багажа в Шереметьево

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Перенос части рейсов в аэропорту "Шереметьево" из терминала D в другие помог улучшить ситуацию с выдачей багажа, обеспечив его своевременную сортировку и отправку, заявил во вторник РИА Новости официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации в связи с распространением в средствах массовой информации сообщений о массовых задержках обработки багажа в аэропорту "Шереметьево" организовала проведение проверки соблюдения прав пассажиров... В расписание рейсов терминала D аэропорта Шереметьево внесены изменения: обслуживание 18 рейсов авиакомпаний "Аэрофлот - российские авиалинии", "Северсталь", "Россия" и "Уральские авиалинии" перенесено из терминала D в терминалы В и Е", изменено время вылетов шести рейсов авиакомпании "Икар", - рассказал Куренной. Это, по его словам, позволило снизить пассажиропоток, проходящий через терминал D, более чем на 3 тысячи пассажиров, еще на 2 тысячи - количество мест багажа ежесуточно.

По словам Куренного, к обработке багажа "дополнительно привлечены сотрудники партнерских компаний".

Массовые проблемы с выдачей багажа в "Шереметьево" наблюдаются с начала июня, после завершения передачи функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево-Хэндлинг". Аэропорт обещал стабилизировать ситуацию к концу месяца, однако проблема до сих пор не решена. По данным газеты "Ведомости", 29 и 30 июня около 9 тысяч единиц багажа не было отправлено по назначению.