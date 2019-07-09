Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 24 человек

Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Число погибших в результате наводнения в Иркутской области увеличилось до 24 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В ходе поисковых работ обнаружено тело еще одного погибшего", — уточнил собеседник агентства.

Паводок в Приангарье

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, всего с 25 июня подтопило более десяти тысяч жилых домов.

От стихии пострадали более 37 тысяч человек.

В регионе идут восстановительные работы, в них задействованы 3,5 тысячи человек, 789 единиц техники, 62 плавсредства и девять вертолетов Ми-8.

Власти оказывают пострадавшим материальную помощь.