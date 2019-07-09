Словакия готова провести встречу лидеров "нормандской четверки"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время неформальной встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время неформальной встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл - РИА Новости. Словакия как действующий председатель ОБСЕ готова провести встречу "нормандской четвёрки" на высшем уровне, заявил во вторник глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

Он отметил, что работа на украинском направлении является одним из приоритетов словацкого председательства, и Словакия рассчитывает на активизацию "нормандского формата" в этом смысле.

"Не думаю, что пришло время обсуждать перспективу встречи на высшем уровне, но встреча экспертов в рамках "нормандского формата" в скором времени состоится. Там будут обсуждаться вопросы актуальной повестки дня", - сказал он по итогам неформальной министерской встречи ОБСЕ в словацких Высоких Татрах.

По его словам, такая встреча необходима для приближения встречи на высшем политическом уровне.